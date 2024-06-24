Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: чого ще чекати в додатку «Резерв+» — Finance.ua

Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: чого ще чекати в додатку «Резерв+» Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: чого ще чекати в додатку «Резерв+»

У додатку «Резерв+» вже введено функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. У майбутньому з’являться електронні направлення на ВЛК.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє NV.

«Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. Коли громадянин бачить, що дані не знайдено (це такий статус у застосунку Резерв+), це часто означає, що в інформації про нього в реєстрі, яку вносить працівник ТЦК та СП, наприклад, неправильний податковий номер чи прізвище, ім’я, по батькові», — розповіла вона.

За її словами, оператор ТЦК та СП може помилитися й хибно внести дані про військовозобов’язаного, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус в «Резерв+», то зможе швидко виправляти ці помилки без фізичного візиту до ТЦК та СП.

Також заплановано додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною.

«Згодом в „Резерв+“ плануємо зробити навчання для військовозобов’язаних. Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону», — сказала Черногоренко.

Довідка Finance.ua:

в Україні 18 травня набував чинності оновлений Закон про мобілізацію. У цей день Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів;

після встановлення додатку треба авторизуватися через BankID та заповнити необхідні поля — номер телефону, електронну пошту та адресу проживання;

дані, які відображаються у застосунку, були перенесені до системи працівниками ТЦК вручну з паперових карток. Через це, українців попереджають, що зазначена інформація може містити неточності. Однак перейматися не варто, адже оновлення військово-облікових даних має виправити цю проблему.

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