Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: чого ще чекати в додатку «Резерв+» — Finance.ua
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Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: чого ще чекати в додатку «Резерв+»

Казна та Політика
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Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: чого ще чекати в додатку «Резерв+»
Електронне направлення на ВЛК та онлайн-рекрутинг: чого ще чекати в додатку «Резерв+»
У додатку «Резерв+» вже введено функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. У майбутньому з’являться електронні направлення на ВЛК.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, повідомляє NV.
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«Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП. Коли громадянин бачить, що дані не знайдено (це такий статус у застосунку Резерв+), це часто означає, що в інформації про нього в реєстрі, яку вносить працівник ТЦК та СП, наприклад, неправильний податковий номер чи прізвище, ім’я, по батькові», — розповіла вона.
За її словами, оператор ТЦК та СП може помилитися й хибно внести дані про військовозобов’язаного, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус в «Резерв+», то зможе швидко виправляти ці помилки без фізичного візиту до ТЦК та СП.
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Також заплановано додати можливість отримати електронне скерування на проходження ВЛК, запровадити онлайн-рекрутинг, щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною.
«Згодом в „Резерв+“ плануємо зробити навчання для військовозобов’язаних. Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати. Фактично вся цифрова команда Міністерства оборони планує створити повністю електронний ТЦК та СП, щоб взаємодія громадянина з цими органами в більшості випадків відбувалася виключно за допомогою смартфону», — сказала Черногоренко.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні 18 травня набував чинності оновлений Закон про мобілізацію. У цей день Міністерство оборони запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов’язаних, призовників та резервістів;
  • після встановлення додатку треба авторизуватися через BankID та заповнити необхідні поля — номер телефону, електронну пошту та адресу проживання;
  • дані, які відображаються у застосунку, були перенесені до системи працівниками ТЦК вручну з паперових карток. Через це, українців попереджають, що зазначена інформація може містити неточності. Однак перейматися не варто, адже оновлення військово-облікових даних має виправити цю проблему.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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