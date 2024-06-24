Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації — Finance.ua

Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації Сьогодні 10:03 — Казна та Політика

Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2024 р. № 723

Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють:

«на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства».

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Раніше порядок стосувався лише на військовозобов’язаних, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Бронювання військовозобов’язаних працівників — це процедура, яка дозволяє певним категоріям співробітників критично важливих підприємств отримати відстрочку від мобілізації (до 6 місяців). robota.ua звернулася до експертки, аби дізнатися відповіді на актуальні запитання, які стосуються бронювання.

Раніше Міністерство оборони розповіло , працівники яких підприємств можуть отримати бронь згідно чинного законодавства.

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