Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації — Finance.ua

Уряд вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2024 р. № 723.
Документом механізм бронювання розширено на військовозобов’язаних, які працюють:
- «на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства».
Раніше порядок стосувався лише на військовозобов’язаних, які працюють:
- в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період;
- на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Бронювання військовозобов’язаних працівників — це процедура, яка дозволяє певним категоріям співробітників критично важливих підприємств отримати відстрочку від мобілізації (до 6 місяців). robota.ua звернулася до експертки, аби дізнатися відповіді на актуальні запитання, які стосуються бронювання.
Раніше Міністерство оборони розповіло, працівники яких підприємств можуть отримати бронь згідно чинного законодавства.
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