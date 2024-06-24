Чи можна подати зараз заяву для субсидії на літо — пояснення ПФУ Сьогодні 13:02 — Особисті фінанси

Чи можна подати зараз заяву для субсидії на літо — пояснення ПФУ

Якщо заяву і документи на житлову субсидію подати до 1 липня, то виплату буде призначено з початку неопалювального сезону.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

«У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону (але не раніше дня виникнення права на її отримання)», — сказано в повідомленні.

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Якщо житлову субсидію вже було призначено, то обов’язково звертатися за субсидією на наступний період потрібно лише деяким категоріям громадян. В основному, субсидія на наступний період продовжується автоматично, без звернення людини.

Кому саме слід звернутись до органу ПФУ

Серед субсидіантів є певні категорії громадян, яким субсидію з 1 травня може бути призначено за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати.

Житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:

заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

На підставі звернення надається житлова субсидія на неопалювальний сезон і особам, яким на опалювальний період субсидію було розраховано в розмірі 0,00 грн.

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Крім того, для продовження отримання виплат потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України із відповідною заявою та документами отримувачам житлових субсидії та пільг, які станом на 24 лютого 2022 році проживали або проживають на тимчасово окупованих територіях або територіях активних бойових дій та з початку повномасштабної агресії не звертались за перепризначенням субсидії або пільги і яким виплати здійснювались за особливим порядком, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України.

Якщо ви чи члени вашого домогосподарства належите до зазначеної категорії осіб, подайте документи до 1 липня, і тоді виплату вам буде призначено з 1 травня — з початку неопалювального сезону.

Подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів:

через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштовим відправленням — на адресу органу Фонду;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через портал «Дія».

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