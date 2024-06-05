Нові тарифи на світло: як українцям перерахують субсидії — Finance.ua

Нові тарифи на світло: як українцям перерахують субсидії Сьогодні 09:42 — Особисті фінанси

Нові тарифи на світло: як українцям перерахують субсидії

У Пенсійному фонді розповіли , що робити українцям, які отримують субсидію, для її перерахування.

Так, з 1 червня усі українці платитимуть за електроенергію за єдиним тарифом, який становить 4,32 грн/кВт. Таке рішення ухвалив уряд під час засідання 31 травня. Детально про нові тарифи на світло ми розповідали у статті за посиланням.

У ПФУ зазначають, що перерахунок житлової субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян здійснюється, зокрема, у разі зміни розміру цін і тарифів на житлово-комунальні послуги.

Це передбачено постановою Уряду від 21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива».

Тобто одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію не потрібно звертатись до органів Пенсійного фонду України.

Такий перерахунок буде проведено автоматично.

Оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці - липні.

Довідка Finance.ua:

підвищення тарифу на електроенергію не може гарантувати, що не буде погодинних графіків. Українська енергетика зазнала ушкоджень внаслідок масованих ударів рф і потребує коштів на ремонт енергооб'єктів;

у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше, ніж минулого року, на 12,0 млрд гривень або на 32%. Очікується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

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