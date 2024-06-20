Частина українців можуть не отримати субсидії — Мінсоцполітики Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

Частина українців можуть не отримати субсидії — Мінсоцполітики

Частина об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не подають до Пенсійного фонду інформацію, необхідну для призначення людям житлових субсидій і пільг. Через це мешканці таких будинків можуть не отримати передбачені їм законодавством виплати.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Через таку бездіяльність люди можуть стати заручниками ситуації, коли Пенсійний фонд не отримає всю чи частину інформації, необхідної для призначення житлово-комунальних субсидій, і, як наслідок, ті, хто потребує фінансової допомоги, не отримають житлових субсидій або пільг на житлово-комунальні послуги», — сказано в повідомленні.

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У Мінсоцполітики наголосили, що за останні кілька років уряд зробив багато кроків для того, щоб громадяни могли швидше й легше отримувати житлові субсидії і пільги. Сьогодні документи для призначення субсидій і пільг можна подавати онлайн, а перерахунок їх розміру здійснюється автоматично, витрачати свій час на стояння в чергах більше не потрібно.

Для забезпечення цього з 1 грудня 2022 р. житлові субсидії і пільги адмініструються Пенсійним фондом. Пенсійний фонд створив можливість подання спрощеного звернення за призначенням житлової субсидії, коли члену родини треба тільки подати спрощену заяву, а органи Пенсійного фонду самостійно з офіційних джерел здійснять збір та обробку відомостей, необхідних для призначення виплати.

Також на порталі електронних послуг ПФУ було створено електронні кабінети для надавачів житлово-комунальних послуг, зокрема для ОСББ.

Крім того, на вебпорталі електронних послуг ПФУ діє Електронний кабінет управителів, об’єднань та виконавців комунальних послуг. Сервіс дає можливість дистанційно і з мінімальними витратами часу надавати ПФУ необхідну інформацію. Процес обробки такої інформації автоматизований. Це дає змогу ПФУ швидко приймати рішення та нараховувати населенню передбачені їм виплати.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення. З 1 червня єдиний тариф на електроенергію буде становити 4,32 грн/кВт. Новий тариф діятиме з 1 червня 2024 року до кінця квітня 2025 року;

як пояснили в Міністерстві енергетики, підвищення тарифу на електроенергію — складний, але необхідний крок. Якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними;

одним із критеріїв призначення субсидії в Україні є відсутність боргів за комуналку. Однак у деяких випадках можна оформити субсидію навіть із боргами. Для цього треба укласти договір про реструктуризацію заборгованості із постачальниками послуг ЖКГ.

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