Кому необхідно звернутися за продовженням субсидії до кінця червня, щоб не втратити виплати (інфографіка) — Finance.ua
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Кому необхідно звернутися за продовженням субсидії до кінця червня, щоб не втратити виплати (інфографіка)

Особисті фінанси
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Кому необхідно звернутися за продовженням субсидії до кінця червня, щоб не втратити виплати (інфографіка)
Кому необхідно звернутися за продовженням субсидії до кінця червня, щоб не втратити виплати (інфографіка)
Деяким отримувачам житлових субсидій та пільг необхідно подати документи на продовження виплат до 1 липня 2024 року, щоб не втратити допомогу.
Про це розповіли фахівці Пенсійного фонду України.

Кому необхідно звернутися до ПФУ для продовження виплат

У ПФУ зазначили, що до кінця червня поточного року за продовженням надання субсидій чи пільг потрібно звернутися:
  • громадянам, які зараз отримують субсидії чи пільги;
  • були отримувачами комунальних субсидій або пільг станом на 24 лютого 2022 року;
  • проживали/проживають на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;
  • з початку повномасштабної війни не зверталася в органи соцзахисту населення чи органи Пенсійного фонду за перепризначенням допомоги.
Кому необхідно звернутися за продовженням субсидії до кінця червня, щоб не втратити виплати (інфографіка)

Як подати заяву та документи

Подати заяву та необхідні документи можна в один зі зручних способів:
  • онлайн — через портал е-послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ чи портал Дія;
  • поштою — на адресу органу ПФУ;
  • особисто — у сервісні центри ПФУ, до уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, вцентри надання адмінпослуг.
Згідно з постановою уряду від 8 травня 2024 року № 521 українці, які у 2022 році проживали на окупованих територіях/активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мали можливості виконувати свою роботу, та яким пільги і субсидії виплачувалися відповідно до постанови уряду від 07.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану», для продовження отримання допомоги мають до 1 липня поточного року звернутись в органи Пенсійного фонду із заявами про призначення субсидій та пільг.
Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні з квітня 2023 року до квітня 2024 року тарифи на комунальні послуги зросли на 12,9%. Найбільше подорожчала електроенергія — торік ця послуга коштувала на 69,7% дешевше.
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За матеріалами:
Finance.ua
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