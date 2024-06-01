Кому необхідно звернутися за продовженням субсидії до кінця червня, щоб не втратити виплати (інфографіка) — Finance.ua

Кому необхідно звернутися за продовженням субсидії до кінця червня, щоб не втратити виплати (інфографіка) Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Кому необхідно звернутися за продовженням субсидії до кінця червня, щоб не втратити виплати (інфографіка)

Деяким отримувачам житлових субсидій та пільг необхідно подати документи на продовження виплат до 1 липня 2024 року, щоб не втратити допомогу.

Про це розповіли фахівці Пенсійного фонду України.

Кому необхідно звернутися до ПФУ для продовження виплат

У ПФУ зазначили, що до кінця червня поточного року за продовженням надання субсидій чи пільг потрібно звернутися:



громадянам, які зараз отримують субсидії чи пільги;

були отримувачами комунальних субсидій або пільг станом на 24 лютого 2022 року;

проживали/проживають на тимчасово окупованій території чи в зоні активних бойових дій;

з початку повномасштабної війни не зверталася в органи соцзахисту населення чи органи Пенсійного фонду за перепризначенням допомоги.

Як подати заяву та документи

Подати заяву та необхідні документи можна в один зі зручних способів:

онлайн — через портал е-послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ чи портал Дія;

поштою — на адресу органу ПФУ;

особисто — у сервісні центри ПФУ, до уповноважених посадовців виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних тергромад, вцентри надання адмінпослуг.

Згідно з постановою уряду від 8 травня 2024 року № 521 українці, які у 2022 році проживали на окупованих територіях/активних бойових дій, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мали можливості виконувати свою роботу, та яким пільги і субсидії виплачувалися відповідно до постанови уряду від 07.03.2022 № 215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану», для продовження отримання допомоги мають до 1 липня поточного року звернутись в органи Пенсійного фонду із заявами про призначення субсидій та пільг.

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