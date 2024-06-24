Відстрочка від мобілізації: хто має право у 2024 році — Finance.ua

Відстрочка від мобілізації: хто має право у 2024 році Сьогодні 12:05

Відстрочка від мобілізації: хто має право у 2024 році

Новий закон про мобілізацію визначає категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема, на неї можуть розраховувати студенти, жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю, доглядають за хворими батьками тощо.

Ділимось переліком найпоширеніших випадків, коли військовозобов’язаному можуть дати відстрочку від мобілізації у 2024 році.

Хто з чоловіків має право на відстрочку від мобілізації у 2024 році

Відстрочка від мобілізації по догляду за батьками

Згідно зі статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, зайняті постійним доглядом за своїми батьком чи матір’ю, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) чи лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду.

Також відстрочка передбачена по догляду за батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком МСЕК чи ЛКК, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд.

Відстрочка за сімейними обставинами

На відстрочку від призову на військову службу можуть претендувати жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів більш ніж за три місяці.

Також її можуть отримати батьки дитини до 18 років, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі.

Водночас відстрочку від мобілізації надають особі, дружина чи чоловік якої має інвалідність III групи внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кистей рук, стоп ніг, одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів.

Якщо батьки з інвалідністю

Відстрочка від мобілізації за законом надається особам, які мають одного з батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати. У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб доглядати за особою з інвалідністю I чи II групи може лише один з-поміж військовозобов’язаних за вибором особи з інвалідністю.

Догляд за дружиною/дитиною з інвалідністю

На відстрочку від мобілізації мають право особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю II та І груп.

Крім того, відстрочка від мобілізації надається жінкам та чоловікам, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка має інвалідність I чи II групи.

Відстрочка від мобілізації для студентів

Відстрочка від мобілізації для студентів теж прописана у статті 23 Закону про мобілізацію у частині третій. Призову на військову службу під час мобілізації не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти.

Чи є відстрочка для батьків дітей до трьох років

У новому законі немає категорії, що стосується дітей до трьох років. Проте йдеться про неповнолітніх дітей. Відстрочку від призову на військову службу можуть надати жінкам та чоловікам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Також її можуть отримати перелічені категорії, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим ЛКК закладу охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність.

Крім того, відстрочка надається жінкам та чоловікам, які мають дитину віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів, визначених частиною шостою статті 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Догляд за бабусею

На відстрочку можуть розраховувати члени сім’ї другого ступеня споріднення (онуки) особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення (дітей, чоловіка/дружини) або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду.

У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення (племінників) особи з інвалідністю I або II групи.

Відстрочка від мобілізації за станом здоров’я

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають особи, визнані особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії (ВЛК) тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6−12 місяців (з наступним проходженням ВЛК).

Відстрочка для студентів, які здобувають другу вищу освіту

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають здобувачі вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий. Послідовність визначена частиною другою статті 10 Закону України «Про освіту».

Відстрочка від мобілізації студентів при повторному вступі в університет

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти, які вступають в університет для продовження навчання. Тобто якщо власник диплому бакалавра вступає у виш для отримання диплому магістра, а магістр — в аспірантуру. При цьому форма навчання має бути денна або дуальна. Вступ на іншу спеціальність не дає право на відстрочку від мобілізації.

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