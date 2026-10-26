Держстат планує оновлювати дані про населення майже в реальному часі

Державна служба статистики України працює над відновленням обстежень домогосподарств, створенням статистичного реєстру населення та розширенням даних про громади і наслідки війни.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Дані про населення хочуть оновлювати майже в реальному часі

Одним із ключових проєктів має стати статистичний реєстр населення. Його планують побудувати на основі даних різних державних реєстрів та оновлювати в режимі, наближеному до реального часу.

Такий підхід має дати державі точніше уявлення про те, скільки людей фактично проживає в Україні, як змінюється структура населення та де саме перебувають громадяни.

Збір даних про зайнятість і безробіття

Держстат також відновлює статистичні та соціальні обстеження домогосподарств. Результати MICS та перші дані обстеження бюджетів домогосподарств уже оприлюднені на порталі відомства.

Наступним етапом мають стати дані про зайнятість і безробіття населення.

Дані про регіони зберуть на одному порталі

З 1 січня 2027 року Держстат планує запустити окремий розділ «Регіони» на порталі stat.gov.ua.

Він має об’єднати інформацію з 25 сайтів територіальних органів статистики в одному місці зі спільним функціоналом і єдиним дизайном.

Також уже презентований новий дашборд «Основні показники соціально-економічного розвитку країни», де ключові індикатори зібрані в одному вікні.

Статистика громад і наслідків війни

Держстат також планує розширити офіційну статистику даними на рівні територіальних громад.

Окремим напрямом стане систематизація інформації про наслідки російської війни проти України. Зокрема, йдеться про дані щодо руйнувань, втрат та інших наслідків російської війни.

Такі показники мають стати частиною системи офіційної статистики та використовуватися для оцінки потреб у відновленні.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що населення України скоротилося до 28,5 млн осіб. За останній період країна втратила 2 млн людей. Основна причина — виїзд за кордон, а не загибель.