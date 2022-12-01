День финансов: что изменилось с 1 декабря, и как выбрать зарядную станцию — Finance.ua
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День финансов: что изменилось с 1 декабря, и как выбрать зарядную станцию

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С четверга, 1 декабря, в Украине вырос прожиточный минимум. Он составит 2684 грн. для трудоспособных лиц. На какие выплаты это повлияет — читайте дальше.
Международная помощь. Член финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк сказал, что международная помощь, которую получила Украина за последний месяц, близка к рекорду.
  • Пентагон заключил контракт на $1,2 млрд на производство NASAMS для Украины. ООН же запросила $5,7 млрд для гумпомощи украинцам.
Плавающий курс. Глава НБУ Андрей Пышный сказал в интервью Forbes, что фиксированный курс позволил успокоить ситуацию, взять ее под контроль и обеспечить якорь для населения и бизнеса в условиях идеального шторма. Но сейчас не видят оснований для перепривязки курса, однако и возвращение к плаванию он считает преждевременным.
🎥 А наш эксперт Алексей Козырев рассказал в новом видео, что будет с гривной и выдержит ли она давление.
Реальная безработица. Как сообщила заместитель министра экономики Татьяна Бережная, реальных безработных в Украине в 12 раз больше, чем зарегистрированных. Фактическое количество безработных в Украине составляет 2,6 миллиона человек, в то время как в Государственной службе занятости зарегистрировано только 215 тысяч безработных.
  • При этом бизнес прогнозирует дальнейший рост цен и сокращение персонала.
  • ПФУ показал, как изменилисьзарплаты украинцев с начала войны. Также рассказали, как украинцам получить пенсии, субсидии и льготы.

Вакансии для украинских IТ-специалистов. Как свидетельствуют данные портала с вакансиями для специалистов по ІТ «Just Join IT», количество вакансий для украинских IТ-специалистов выросло на 15% в третьем квартале 2022 года, наиболее популярными категориями стали Game Development, .NET, Analytics, Java, PHP и Python.
Переводы мигрантов. Как сообщил регулятор, объем частных переводов в Украину из-за границы за октябрь 2022 года составил 1,125 млрд долларов. Это на 2,9% меньше, чем годом ранее (1,159 млрд долларов).
Кстати, карты с кэшбеком — отличная штука. Но сейчас их десятки, и у каждой свои условия начисления бонусов от банка. В таком изобилии легко запутаться. Finance.ua подготовил для вас новый обзор кредиток с кэшбеком:

Комбинация карт для максимального кэшбека в декабре💳

Графики отключения электроэнергии. В Украине будут проводить проверки соблюдения графиков отключения электроэнергии, в частности, их сроки и продолжительность. Решение об усилении контроля за составлением и выполнением графиков почасовых отключений приняло Министерство энергетики. В Yasno рассказали о состоянии отключений в столице.
🧐 Заграница:
  • Чехия планирует продлить украинским беженцам визы временной защиты до марта 2024 года.
  • Канада завершила выпуск 5-летних облигаций на 500 миллионов долларов для поддержки Украины.
  • Норвегия передала Украине партию военных автобусов.
  • Бразилия приняла закон о легализации криптовалюты.
По материалам:
Finance.ua
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