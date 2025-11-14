День финансов: цены на топливо, контроль над госпредприятиями, выплаты «Зимней поддержки»
Пятница, 14 ноября. В украинской экспертной среде появились прогнозы относительно роста цен на топливо примерно на 1 гривну в течение ближайшей недели, а к концу ноября возможно дополнительное повышение еще на 1 гривну. Finance.ua расспросил экспертов, что они думают по этому поводу:
🚗 Цены на рынке топлива: чего ждать водителям в ближайшее время
Контроль над госпредприятиями
Кабмин принял решение о проведении комплексного анализа работы предприятий государственного сектора экономики и усилении контроля за их деятельностью. Правительство определило задачи для наблюдательных советов НАК «Нафтогаз Украины», «Укрзализныци», АО «Украинская оборонная промышленность», ОАО «Укргидроэнерго» и государственных банков.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что после завершения аудита государственных компаний примут соответствующие кадровые решения.
Кстати, аналитики YouControl проанализировали открытые данные относительно Тимура Миндича и Александра Цукермана, против которых 13 ноября президент ввел санкции сроком на три года.
Выплаты «Зимней поддержки»
Правительство одобрило механизм выплаты «Зимней поддержки». Подать заявку можно будет с субботы 15 ноября и по 24 декабря 2025 года. Помощь оформляется как для себя, так и для детей. Воспользоваться денежными средствами можно до 30 июня 2026 года.
Укрпочта будет доставлять выплаты по программе по всей Украине, включая прифронтовые регионы. В этом году действие программы будет похоже на прошлогоднее, однако будет иметь несколько уточнений.
Миссия МВФ в Украине
Директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак заявила, что миссия Международного валютного фонда готовится начать работу с украинскими властями для обсуждения возможностей по запуску новой финансовой программы. Козак сообщила, что во время работы миссия определит объем дефицита финансирования Украины и обсудит текущие процессы реструктуризации долга.
Кроме того, в МВФ прокомментировали коррупционный скандал в Украине. По словам Козак, расследование НАБУ подтверждает важность продолжения антикоррупционных реформ в Украине.
Все государственные услуги в «Дія»
Заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль рассказала, что со временем «Дія» может заменить все государственные услуги (за которыми сейчас люди ходят в госучреждения и стоят в очередях). В то же время, по словам Коваль, «Дія» — это «не обязательство», а «удобный инструмент».
Также она сообщила, что в «Дія» готовят новые цифровые сервисы для ветеранов, лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших военных. Часть услуг проходит бета-тестирование.
Бизнес жалуется на «кадровый голод»
В октябре украинский бизнес работал в сложных условиях: хотя кадровый дефицит наконец-то начал ослабевать, значительно выросли энергетические риски. В ближайшие три-четыре месяца кардинальных изменений на рынке труда бизнес не ожидает.
Как свидетельствует аналитика OLX Работа, в 2025 году больше всего предложений с высокими зарплатами было в технических, строительных и рабочих специальностях. Так, штукатуры могут зарабатывать до 60 тыс. грн, автоэлектрики — 40 тыс. грн, пилорамщики — 32 тыс. грн.
Трудоустройство лиц с инвалидностью
С 1 января 2026 г. вступает в силу закон, который вносит существенные изменения в порядок трудоустройства лиц с инвалидностью. Нововведения касаются расчета норматива, отчетности и ответственности работодателей. Эти изменения потребуют от работодателей пересмотра кадровых процессов и усиления контроля за выполнением норматива трудоустройства.
Отметим, что период нахождения на учете в центре занятости может быть учтен в страховом стаже. Однако важно учесть несколько условий, влияющих на дальнейшее назначение пенсии.
Предоставление статуса критически важных предприятий
Кабинет Министров обновил постановление, определяющее порядок предоставления статуса критически важных предприятий. Теперь в список могут попасть компании, разрабатывающие оборонные технологии и инновации без привлечения бюджетных средств — на основании контрактов с Министерством обороны.
Также уточнены требования к объему бронирования работников таких предприятий.
Лимиты на карточные переводы
Заместитель председателя правления «Глобус Банка» Анна Довгальская рассказала, что карточные лимиты, введенные коммерческими банками 1 июня 2025 года, не повлекли за собой массового отказа граждан от переводов с карты на карту: количество таких операций сократилось в пределах 3−4%.
Пока что банки оценивают эффективность новых лимитов, и на основе этих данных делают прогнозы на будущее. По прогнозу банкира, в ближайшие 6−9 месяцев вряд ли банки изменят размер карточных лимитов.
