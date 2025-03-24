День финансов: более $1 млрд налогов ІТ-индустрии, ТОП-10 ритейлеров Украины, специализированные админсуды — Finance.ua

День финансов: более $1 млрд налогов ІТ-индустрии, ТОП-10 ритейлеров Украины, специализированные админсуды Сегодня 17:38

В понедельник, 24 марта, речь шла о новом налоге, ТОП-10 ритейлеров Украины и сколько налогов уплатила ІТ-индустрия.

Новый налог. В Украине планируется и т. д. В Украине планируется принять закон, согласно которому доход онлайн-платформ будет обложен налогами в размере 10%. Это касается как украинских, так и иностранных цифровых платформ, в частности таксистов Bolt, Uklon, курьеров Glovo, репетиторов, продавцов на OLX

В Украине появятся специализированные админсуды. Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский подписал евроинтеграционный закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда.

ТОП-10 ритейлеров Украины. 529,24 млрд грн составил совокупный доход компаний — 529,24 млрд грн составил совокупный доход компаний — лидеров Индекса Опендатабота 2025 в сфере розничной торговли. Ни одна из компаний из топ-10 не понесла убытков, а их общий доход вырос на 17%. Возглавляет список уже несколько лет подряд АТБ-маркет.

ІТ-индустрия уплатила более 1 млрд долларов налогов. Украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов в 2024 году. Об этом Украинская ІТ-индустрия продолжает расти, увеличивая свою долю в экспорте и уплатив более 1 млрд долларов налогов в 2024 году. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Выплаты «тысячи Зеленского». Правительство завершило выплаты «Зимова єПідтримка» по заявкам в «Дія» и через банки-партнеры. Еще 703 млн гривен помощи получили украинцы по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля включительно. Об этом Правительство завершило выплаты «Зимова єПідтримка» по заявкам в «Дія» и через банки-партнеры. Еще 703 млн гривен помощи получили украинцы по заявкам, поданным с 13 по 28 февраля включительно. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

Экономика и довоенный уровень. По текущим темпам экономического роста реальный ВВП Украины по итогам 2025 года будет на 20% меньше по сравнению с 2021 годом — без учета временно оккупированных территорий и зон, где ведутся боевые действия. Об этом По текущим темпам экономического роста реальный ВВП Украины по итогам 2025 года будет на 20% меньше по сравнению с 2021 годом — без учета временно оккупированных территорий и зон, где ведутся боевые действия. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Также он говорит, что НБУ зафиксировал уменьшение количества жалоб на работу нелегальных обменников.

Цена на 1-комнатную квартиру. Во многих крупных городах Украины Во многих крупных городах Украины переписали стоимость новых 1-комнатных квартир. Причем практически во всех в сторону подорожания. Так, за последние 6 месяцев больше всего цена на такое жилье выросла в Одессе — сразу на 15% до средних 45 300 долларов.

Какой процент зарплаты идет на аренду жилья. Расходы украинцев на аренду жилья существенно Расходы украинцев на аренду жилья существенно отличаются в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. В регионах вблизи зон ведения активных боевых действий они составляют 15−30%. В то же время во Львове, Ужгороде и Киеве расходы на аренду забирают львиную долю доходов.

Украина призывает ЕС продлить беспошлинную торговлю. Украина предупреждает о Украина предупреждает о серьезных последствиях, если ЕС не продлит соглашение о беспошлинной торговле, срок которого истекает 5 июня. Экспорт в ЕС приносит около 10% валютной выручки страны.

Право собственности, когда документы утрачены. Если вы лишились документов о праве собственности на недвижимость, следует получить дубликат документов. Об этом Если вы лишились документов о праве собственности на недвижимость, следует получить дубликат документов. Об этом напоминает Министерство юстиции.

Чего ждать от курса на этой неделе. На прошлой неделе торговля на валютном рынке Украины (ВРУ) все активнее набирала обороты, На прошлой неделе торговля на валютном рынке Украины (ВРУ) все активнее набирала обороты, прокомментировала Finance.ua Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Падение курса доллара к евро затормозилось. При этом гривна немного ослабла. А что будет на этой неделе? Детальнее о курсе валют на неделю — смотрите в традиционном экспресс-прогнозе от нашего финансового аналитика Алексея Козырева. Видео по ссылке. экспресс-прогнозе

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20 млн евро на закупку разведывательных БПЛА. Страны-партнеры Коалиции дронов Страны-партнеры Коалиции дронов приняли решение о выделении 20 миллионов евро из общего фонда для закупки разведывательных БПЛА (ISR) тактического уровня для Сил обороны Украины.

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