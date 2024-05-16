День финансов: аварийные отключения света, штрих-код в военном билете, бронирование работников — Finance.ua

День финансов: аварийные отключения света, штрих-код в военном билете, бронирование работников
16 мая, в День вышиванки, в Украине начались аварийные отключения света. Чтобы узнать, к какой группе отключений принадлежит ваш адрес, можно воспользоваться сервисом на сайте Yasno. К празднику Укрпочта выпустила новые марки:
Продолжая тему отключений света… советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко заявил, что отключения потребителей могут продолжаться до августа-сентября. Минэнерго призывает потребителей экономно и ответственно потреблять электроэнергию.
Штрих-код в военном билете. Военнообязанным начали вклеивать в военно-учетный документ штрих-код (VIN-код). Фактически это идентификационный код, который Реестр военнообязанных «Оберег» автоматически присваивает военнообязанному. Он, в частности, свидетельствует, что человек выполнил требования закона о мобилизации и обновил данные в ТЦК.
Кстати, в Министерстве юстиции объяснили, какое имущество смогут изымать у уклониста-должника.
Также в Минобороны объяснили, когда военнообязанных могут ограничить в праве на вождение. В министерстве говорят, что в законе есть четко прописанная схема.
Бронирование работников. Народный депутат Александр Федиенко сообщил, что компании Glovo, Visa и Favbet получат возможность бронирования своих работников. В то же время предприятия, выпускающие дроны и РЭБы, не бронируют. Позже Минэкономики отреагировало на ситуацию и бронирование работников этих компаний было отменено.
Завод Rheinmetall в Украине. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие, специализирующееся на системах противовоздушной обороны. Точная дата начала строительства совместного предприятия пока не объявлена.
Цены на аренду квартир. Согласно данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2024 составила 6 880 гривен. Но с начала года цена возросла на 4,2%. На первое место по стоимости аренды вышла Львовская область — 11 914 гривен.
Экономический безвиз и Ukraine Facility. ЕС принял несколько важных решений относительно дальнейших отношений с Украиной. Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, к чему готовиться украинцам в ближайшие годы. Также нардеп прокомментировал увеличение количества ФЛП.
Компании иностранцев в Украине. С начала полномасштабного вторжения иностранцы открыли более 2,6 тысячи компаний в Украине. Чаще всего создают бизнес граждане Турции, Узбекистана, Польши и Америки.
Дата получения пенсии. В Пенсионном фонде пояснили, что при регистрации пенсии определяется определенная дата выплаты, которая обычно остается неизменной. Изменить дату выплаты пенсии можно только в исключительных обстоятельствах. В ПФ также рассказали, почему некоторые пенсионеры не получили повышенные выплаты с апреля.
Укрепление контактов россии и Китая. Владимир путин и Си Цзиньпин провели переговоры, по итогам которых делегации россии и Китая подписали десять соглашений, а также заявили о партнерстве и стратегическом взаимодействии. путин заявил, что москва и Пекин будут укреплять контакты по линии банков и взаимные инвестиции, защищенные от третьих стран.
Мошенники взяли кредит на ваше имя. В жизни каждого могут возникнуть обстоятельства, когда необходимо взять в долг определенную сумму. Чаще всего, чтобы решить свои проблемы, приходится брать банковский кредит. Но что делать, если вы не брали деньги у банка, однако вдруг узнаете, что некоторые неизвестные вам люди оформили кредит на ваше имя. Прежде всего нужно успокоиться, а затем начать вполне определенную последовательность действий. О них и расскажем в новой статье:
Что делать, если на вас оформили кредит 🔍
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