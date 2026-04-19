Количество карточных мошенничеств сократилось, однако объем ущерба вырос — НБУ

Мошенничество с банковскими картами, Фото: freepik

В прошлом году количество незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт, по которым были понесены убытки, уменьшилось. В то же время сумма ущерба увеличилась почти на четверть.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Количество мошенничеств сократилось

В 2025 году было зафиксировано 256 тыс. незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт, по которым были понесены убытки. Этот показатель по сравнению с 2024 годом снизился на 13,3 тыс. операций (или на 5%).

Соответственно в 2025 году на один миллион расходных операций с платежными картами приходилось 27 мошеннических операций, что на 14% меньше по сравнению с 2024 годом.

Сумма ущерба от мошенничества увеличилась почти на четверть (на 24%) — до общей суммы 1,4 млрд грн. Это связано с ростом средней суммы одной незаконной операции на 30% по сравнению с 2024 годом (с 4247 грн в 2024 году до 5536 грн в 2025 году).

В то же время в 2025 году относительный уровень ущерба от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций составил 198 грн убытков на один миллион расходных операций, что на 14% больше, чем в 2024 году.

«Уменьшение количества незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт свидетельствует о том, что поставщики платежных услуг принимают надлежащие меры противодействия таким случаям (в частности, внедрение усиленной аутентификации), и о соблюдении все большей частью клиентов правил безопасного использования платежных карт», — говорится в сообщении.

Большинство мошеннических случаев произошло в интернете

Распределение по количеству мошеннических операций с использованием платежных карт в разрезе места проведения таких операций в прошлом году осталось неизменным:

83% от общего количества мошеннических операций производились через интернет;

17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

Средняя сумма одной незаконной операции в интернете в прошлом году выросла более чем на четверть (на 27%) и составила 6043 грн (в 2024 году — 4761 грн).

По-прежнему подавляющее большинство мошеннических случаев было вызвано социальной инженерией.

То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций, логины и пароли для входа в интернет-банкинг.

В прошлом году социальной инженерией было вызвано 90% общей суммы всех убытков (в 2024 году этот показатель составлял 84%).

Самые распространенные схемы:

фейковые выплаты «пособия» с выманиванием данных;

звонки от «службы безопасности банка»;

предложения легкого заработка в Интернете;

перевыпуск SIM-карт для доступа к банкингу.

Отдельно возросло количество случаев среди украинцев за границей из-за утраты контроля над финансовым номером телефона.

Специалисты отмечают, что большинство мошенничеств можно избежать, соблюдая базовые правила безопасности:

не передавать реквизиты карты, пароли и коды подтверждения;

не переходить по подозрительным ссылкам;

не использовать неперсонифицированную SIM-карту как финансовый номер телефона;

в случае подозрения немедленно блокировать карту и обращаться в банк.

