0 800 307 555
ру
Количество карточных мошенничеств сократилось, однако объем ущерба вырос — НБУ

Криминал
29
Мошенничество с банковскими картами
В прошлом году количество незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт, по которым были понесены убытки, уменьшилось. В то же время сумма ущерба увеличилась почти на четверть.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Количество мошенничеств сократилось

В 2025 году было зафиксировано 256 тыс. незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт, по которым были понесены убытки. Этот показатель по сравнению с 2024 годом снизился на 13,3 тыс. операций (или на 5%).
Читайте также
Соответственно в 2025 году на один миллион расходных операций с платежными картами приходилось 27 мошеннических операций, что на 14% меньше по сравнению с 2024 годом.
Сумма ущерба от мошенничества увеличилась почти на четверть (на 24%) — до общей суммы 1,4 млрд грн. Это связано с ростом средней суммы одной незаконной операции на 30% по сравнению с 2024 годом (с 4247 грн в 2024 году до 5536 грн в 2025 году).
В то же время в 2025 году относительный уровень ущерба от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций составил 198 грн убытков на один миллион расходных операций, что на 14% больше, чем в 2024 году.
«Уменьшение количества незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт свидетельствует о том, что поставщики платежных услуг принимают надлежащие меры противодействия таким случаям (в частности, внедрение усиленной аутентификации), и о соблюдении все большей частью клиентов правил безопасного использования платежных карт», — говорится в сообщении.

Большинство мошеннических случаев произошло в интернете

Распределение по количеству мошеннических операций с использованием платежных карт в разрезе места проведения таких операций в прошлом году осталось неизменным:
  • 83% от общего количества мошеннических операций производились через интернет;
  • 17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).
Средняя сумма одной незаконной операции в интернете в прошлом году выросла более чем на четверть (на 27%) и составила 6043 грн (в 2024 году — 4761 грн).
Читайте также
По-прежнему подавляющее большинство мошеннических случаев было вызвано социальной инженерией.
То есть, когда клиенты самостоятельно разглашают личные данные, реквизиты платежных карт, подтверждающие коды и пароли для проведения платежных операций, логины и пароли для входа в интернет-банкинг.
В прошлом году социальной инженерией было вызвано 90% общей суммы всех убытков (в 2024 году этот показатель составлял 84%).
Самые распространенные схемы:
  • фейковые выплаты «пособия» с выманиванием данных;
  • звонки от «службы безопасности банка»;
  • предложения легкого заработка в Интернете;
  • перевыпуск SIM-карт для доступа к банкингу.
Отдельно возросло количество случаев среди украинцев за границей из-за утраты контроля над финансовым номером телефона.
Специалисты отмечают, что большинство мошенничеств можно избежать, соблюдая базовые правила безопасности:
  • не передавать реквизиты карты, пароли и коды подтверждения;
  • не переходить по подозрительным ссылкам;
  • не использовать неперсонифицированную SIM-карту как финансовый номер телефона;
  • в случае подозрения немедленно блокировать карту и обращаться в банк.
По материалам:
Finance.ua
МошенничествоПлатежные картыНБУ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems