В прошлом году количество незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт, по которым были понесены убытки, уменьшилось. В то же время сумма ущерба увеличилась почти на четверть.
В 2025 году было зафиксировано 256 тыс. незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт, по которым были понесены убытки. Этот показатель по сравнению с 2024 годом снизился на 13,3 тыс. операций (или на 5%).
Соответственно в 2025 году на один миллион расходных операций с платежными картами приходилось 27 мошеннических операций, что на 14% меньше по сравнению с 2024 годом.
Сумма ущерба от мошенничества увеличилась почти на четверть (на 24%) — до общей суммы 1,4 млрд грн. Это связано с ростом средней суммы одной незаконной операции на 30% по сравнению с 2024 годом (с 4247 грн в 2024 году до 5536 грн в 2025 году).
В то же время в 2025 году относительный уровень ущерба от мошенничества с использованием платежных карт к общей сумме расходных операций составил 198 грн убытков на один миллион расходных операций, что на 14% больше, чем в 2024 году.
«Уменьшение количества незаконных действий и мошеннических операций с использованием платежных карт свидетельствует о том, что поставщики платежных услуг принимают надлежащие меры противодействия таким случаям (в частности, внедрение усиленной аутентификации), и о соблюдении все большей частью клиентов правил безопасного использования платежных карт», — говорится в сообщении.
Большинство мошеннических случаев произошло в интернете
Распределение по количеству мошеннических операций с использованием платежных карт в разрезе места проведения таких операций в прошлом году осталось неизменным:
83% от общего количества мошеннических операций производились через интернет;
17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).
Средняя сумма одной незаконной операции в интернете в прошлом году выросла более чем на четверть (на 27%) и составила 6043 грн (в 2024 году — 4761 грн).