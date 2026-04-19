В 2026 году почти 80 тыс. работников потеряли работу в ІТ

Айтишники теряют рабочие места из-за ИИ
Айтишники теряют рабочие места из-за ИИ
С 1 января по апрель 2026 года в технологической индустрии сократили 78 557 работников, причем более 76% ликвидированных рабочих мест пришлось на США. 37 638 этих увольнений (или 47,9%) связаны с уменьшением потребности в работниках из-за внедрения искусственного интеллекта и автоматизации рабочих процессов.
Об этом пишет Tom’s Hardware.
Некоторые эксперты считают, что пройдет еще больше года, прежде чем можно в полной мере увидеть влияние современных ИИ-технологий на рынок труда. Кроме того, существует неуверенность, имеют ли у компании реальное повышение производительности.
«Знаете, иногда ИИ становится козлом отпущения с финансовой точки зрения. Например, когда компания набрала много людей или хочет изменить свой размер — тогда во всем винят искусственный интеллект», — считает главный директор Cognizant по искусственному интеллекту Бабак Ходжат.
Похожее мнение ранее высказывал CEO OpenAI Сэм Альтман. По его мнению, компании «отмываются ИИ». Он тоже считает, что истинное влияние технологии на рабочие места будет видно через несколько лет.
По данным сервиса мониторинга технологической индустрии Layoffs. fyi, пять крупнейших Big Tech гигантов (Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet и Apple) в период пандемии суммарно прибавили почти 1 млн новых сотрудников по всему миру.
Затем, начиная с 2022 года, они суммарно объявили об увольнении более 100 000 работников. Эта цифра без нынешних увольнений.
По материалам:
dev.ua
ITИИ
