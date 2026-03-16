День финансов: 84% Соглашения об ассоциации с ЕС, эстонский банк в Украине, 1500 грн пособия Сегодня 17:35

В понедельник, 16 марта, стало известно, что в Украине начинает работать эстонский IuteBank, а в «Дії» тестируют сервис фиксации потери работы из-за войны.

Прежде чем перейти к новостям, минутку вашего внимания. Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится ☝️Редакция Finance.ua очень ценит своих читателей. Вместе с тем считаем, что важно получать от вас обратную связь. Именно поэтому просим пройти небольшой опрос. Он находится по этой ссылке. 😎Это займет всего несколько минут, однако очень нам поможет. Благодарим за доверие! Впереди много интересного.

Эстонский IuteBank в Украине

Созданный Фондом гарантирования вкладов физических лиц переходный банк IuteBank (Юте Банк), сформированный на базе неплатежеспособного АО РВС Банк , завершил процесс урегулирования и выходит на банковский рынок Украины.

А вот у «Мотор-Банка» и «ПИН Банка» есть 11 потенциальных покупателей.

Также стало известно, что крупнейший банк Италии сделал предложение о покупке Commerzbank.

Вступление Украины в ЕС

Украина уже на этой неделе получит все бенчмарки от Еврокомиссии, исполнение которых открывает вступление в Евросоюз. Об этом рассказал вице-премьер по вопросам вступления в ЕС и НАТО Тарас Качка. Он предположил, что договор о вступлении Украины в ЕС теоретически можно подписать еще до полного выполнения всех требований. По его словам, такой шаг возможен ориентировочно в 2027 году.

Также 16 марта опубликован Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год. Украина достигла 84% выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС. Детали здесь

1500 грн пособия в апреле

Министерство социальной политики готовит программу единовременной денежной поддержки для наиболее уязвимых категорий населения. В апреле украинцам планируется начислить дополнительную выплату в размере 1500 грн.

В «Дії» тестируют новый сервис

Война лишила многих украинцев работы и стабильного дохода. Чтобы зафиксировать эти потери для будущих репараций, «Дія» запускает запись на бета-тест новой категории международного Реестра ущерба.

В то же время в столице не хватает более 4200 человек , чтобы полностью укомплектовать штат коммунальных служб.

При этом украинцы смогут запретить оформление кредитов на свое имя.

🤔 Кстати, существуют различные способы получить оплату за товар или услугу, предоставляемую клиенту. Если это магазин, может быть наличная оплата через кассу или безналичная через POS-терминал. Если это фирма, оплата может поступать посредством перевода на счет по реквизитам (IBAN).

😎Какие варианты более выгодны для бизнеса, а какие нет, и почему? На эти и многие другие вопросы мы нашли ответы в нашей статье:

На кого сейчас ориентируется столичная первичка

Киевская первичка сориентировалась на средний класс — 25 ЖК из 39 (а это около 63%) позиционируются как жилье комфорт-класса. Такая тенденция отображает изменение спроса на новое жилье — подробности и мнения экспертов здесь.

Валюта в кассах банков

Электрогенерация

К следующей зиме объем генерации электроэнергии в Украине увеличится, по меньшей мере, на 1,5 ГВт, ее преимущественно направят на обеспечение потребностей критической инфраструктуры.

А вот выручка продавцов горючего в Украине выросла до 178 млрд грн.

