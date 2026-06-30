День финансов: 3,9 млрд евро от ЕС, военный сбор будут зачислять по-новому Сегодня 17:35

Вторник, 30 июня. Украина получила 3,9 млрд евро от ЕС, а в Польше с 1 июля меняют правила проживания для украинцев.

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Военный сбор по-новому

С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся зачислению поступлений военного сбора. Теперь оплаченные средства будут поступать в специальный фонд Государственного бюджета Украины и будут направляться на выплату денежного довольствия военнослужащих ВСУ.

Также стало известно, когда команда Федорова запустит изменения в мобилизации.

До 460 тыс. грн для военных

Новая система мотивационных выплат для военных вызвала множество вопросов из-за информации о суммах до 460 тыс. грн. Однако юристы говорят, что на самом деле такие суммы относятся только к отдельным случаям

Работа при +50°C: самые жаркие профессии Украины

Госслужба занятости назвала ряд специальностей, где летняя жара становится настоящим испытанием. Наиболее «горячий» спектр профессий традиционно связан с производством и чрезвычайными ситуациями.

Долги банкам 10 млрд грн

Задолженность государства перед банками по выплате компенсаций по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» до конца 2026 года может составить около 10 млрд грн.

Кстати, в этом материале Finance.ua предлагает детально разобраться, почему банк может не отдавать депозит или валюту и что делать в первую очередь.

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В этом выпуске банкир Глобус Банка Тарас Лесовой дает подробный и спокойный разбор рынка.

В Польше с 1 июля меняют правила проживания

С 1 июля 2026 года в Польше вступают в силу очередные изменения в законодательство, предусматривающие постепенное сокращение программ поддержки для граждан Украины. В этот раз правительство ограничивает доступ к центрам коллективного проживания.

Кстати, украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины по упрощенной процедуре.

А вот как зарегистрировать право собственности на жилье и что делать, если вы за границей — читайте здесь.

Отключение света

Из-за сложной ситуации в энергосистеме — Как сообщает Укрнэнерго, потребление электроэнергии растет, непогода обесточила около 600 населенных пунктов в восьми областях.Из-за сложной ситуации в энергосистеме — с 17:00 до 22:00 вынуждены будут применяться меры по ограничению потребления.

«Укрпочта» меняет тарифы

С 1 июля «Укрпочта» отменит доплату за доставку отправлений в села передвижными отделениями. В то же время курьерская доставка подорожает из-за роста стоимости горючего.

В то же время требование НБУ уволить директора «Укрпочты» Смелянского не выполнено, 5 дней на исполнение прошли. Подробности здесь.

Жилищный ваучер ВПЛ

Правительство обновило правила использования жилищных ваучеров для переселенцев. Из-за нововведений с 1 августа часть ВПЛ больше не смогут претендовать на такую ​​поддержку от государства.

НБУ ввел в обращение новую памятную монету

НБУ решил ввести в обращение новую памятную монету «Українські народні казки. Кирило Кожум’яка». Тираж — до 75 000 штук в сувенирном упаковке.

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