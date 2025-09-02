День финансов: 29 лет украинской гривне, результаты стресс-теста банков, тестирование э-Нотариата — Finance.ua

День финансов: 29 лет украинской гривне, результаты стресс-теста банков, тестирование э-Нотариата Сегодня 17:45

Вторник, 2 сентября. Ровно 29 лет назад гривна заменила карбованцы и стала национальной валютой Украины. В честь этой даты Finance.ua делится интересными фактами об украинской валюте: 5 интересных фактов ко Дню рождения украинской гривны.

Стресс-тестирование банков

Банковский сектор Украины остается достаточно устойчивым и капитализированным. Большинство банков, формирующих основной объем активов, имеют достаточный запас капитала для продолжения кредитования и обеспечения платежеспособности даже в случае глубокого и продолжительного кризиса. В то же время есть ряд банков, которым необходимо принять дополнительные меры , чтобы повысить свою устойчивость в будущем.

Стабильность курса доллара и евро

Начало сентября на мировом валютном рынке можно назвать «недолгим затишьем перед бурей», которая уже в скором времени повлияет на курс доллара и особенно евро в Украине. Среди раздражителей , угрожающих очередными скачками курса в мире и в Украине: усиление глобальных военных рисков; будущие заседания ЕЦБ и ФРС; интервенции Нацбанка на украинском валютном рынке

🎬 Подробнее о курсе доллара и евро на начало осени — в традиционном прогнозе курса валют от нашего финансового аналитика Алексея Козырева:

Добавим, что население Украины в августе 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,907 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,258 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 351 млн долларов.

э-Нотариат

В Украине запускают единую цифровую платформу для нотариальных действий — э-Нотариат. Уже завтра начинается тестирование: все нотариусы смогут присоединиться к работе с новой современной электронной экосистемой. Первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году.

Премии чиновников и зарплаты судей

В Украине был введен новый вид премий для чиновников — по результатам ежегодного оценивания. Но в целом премии могут стать меньше из-за установленного лимита — не более 30% от годовой зарплаты того или иного чиновника.

Правительство повысило зарплаты государственных служащих, работающих в судах, на период военного положения. Так, на период военного положения (но не позднее 31 декабря 2025 года) вводится дополнительный коэффициент повышения должностных окладов госслужащих аппарата судов.

Международное финансирование на 2026−2027 годы

Как рассказал первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ситуация по международному финансированию Украины на 2025 год выглядит достаточно комфортно, но относительно 2026−2027 гг. вопрос разрыва, который нужно закрывать, остается актуальным, поскольку только около трети из необходимых $65 млрд имеют подтвержденные источники финансирования.

Также Николайчук объяснил , почему Украине может понадобиться новая программа с МВФ. По его мнению, потенциальная новая программа станет логическим продолжением нынешней и по-прежнему сосредоточится на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности.

Кроме того, по его словам , Национальный банк не планирует включать виртуальные активы в состав международных резервов. Включение криптоактивов в резервы может поставить под вопрос процесс евроинтеграции Украины.

Первый взнос по «єОселя»

По данным ЛУН, сумма первого взноса на новые квартиры по «єОселя» существенно отличается по регионам и прямо коррелирует с ценами на первичном рынке. К примеру, самая низкая сумма в Кропивницком и Запорожье. В Ужгороде это — 633 тыс. грн, в Киеве — 487 тыс. грн, а Львове — 618 тыс. грн.

Украинцы в Британии

Великобритания продлила действие программы Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца. Как заявила министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер, правительство стремится и дальше обеспечивать украинцам, получившим защиту в стране, возможность жить в безопасных и легальных условиях.

Налоги с OLX, Rozetka и Glovo

Правительство поддержало законопроект, вводящий налогообложение доходов от продажи товаров и услуг через маркетплейсы и сервисы типа OLX, Rozetka, Uber или Glovo. Экономист Богдан Слуцкий прогнозирует , что влияние на цены на этих площадках будет минимальным, ведь законопроект устанавливает достаточно высокий порог не облагаемого налогом минимума.

Как рассказал нардеп Даниил Гетманцев, за полгода более 28 тыс. украинских компаний подали декларации по налогу на прибыль предприятий. Общая сумма задекларированных к уплате обязательств составляет 109,3 млрд грн, из которых 57,3 млрд грн приходится на второй квартал.

