Мінцифри розпочало тестування е-Нотаріату — Finance.ua

В Україні запускають систему е-Нотаріат — єдину цифрову платформу для нотаріальних дій.

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Розпочинаємо тестування системи е-Нотаріат. Вже завтра всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. А перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році», — повідомив Федоров.

Що таке е-Нотаріат

Електронний нотаріат — єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.

За словами міністра, впровадження цієї екосистеми дасть змогу Україні увійти в історію державних цифрових послуг.

«Нотаріальні послуги — одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат — це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації», — наголосив Федоров.

Е-Нотаріат базується на захищених технологіях, які гарантують довіру та прозорість. Кожна нотаріальна дія буде зафіксована у системі, а всі документи отримають QR-код для миттєвої перевірки.

Нова система спрощує рутинну роботу і забезпечує:

єдине робоче місце для доступу до всіх реєстрів;

миттєвий доступ до даних;

автоматизацію перенесення інформації між ключовими базами;

швидкий обмін даними;

систематизацію процесів.

Нагадаємо, команда Міністерства цифрової трансформації презентувала нові проєкти у сфері цифрових послуг, зокрема перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги. Дія. AI — це перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги прямо в чаті. Асистент цілодобово допомагатиме громадянам знаходити потрібні послуги, перевірятиме дані в реєстрах та радитиме, як оформити документи. З 1 вересня став доступним перший сервіс — отримання довідки про доходи. Поступово запрацюють інші послуги.

