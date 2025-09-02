Мінцифри розпочало тестування е-Нотаріату — Finance.ua

Мінцифри розпочало тестування е-Нотаріату
В Україні запускають систему е-Нотаріат — єдину цифрову платформу для нотаріальних дій.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Розпочинаємо тестування системи е-Нотаріат. Вже завтра всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. А перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році», — повідомив Федоров.
Що таке е-Нотаріат
Електронний нотаріат — єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.
За словами міністра, впровадження цієї екосистеми дасть змогу Україні увійти в історію державних цифрових послуг.
«Нотаріальні послуги — одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат — це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації», — наголосив Федоров.
Е-Нотаріат базується на захищених технологіях, які гарантують довіру та прозорість. Кожна нотаріальна дія буде зафіксована у системі, а всі документи отримають QR-код для миттєвої перевірки.
Нова система спрощує рутинну роботу і забезпечує:
- єдине робоче місце для доступу до всіх реєстрів;
- миттєвий доступ до даних;
- автоматизацію перенесення інформації між ключовими базами;
- швидкий обмін даними;
- систематизацію процесів.
Детальніше про бета-тестування можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, команда Міністерства цифрової трансформації презентувала нові проєкти у сфері цифрових послуг, зокрема перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги. Дія. AI — це перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги прямо в чаті. Асистент цілодобово допомагатиме громадянам знаходити потрібні послуги, перевірятиме дані в реєстрах та радитиме, як оформити документи. З 1 вересня став доступним перший сервіс — отримання довідки про доходи. Поступово запрацюють інші послуги.
