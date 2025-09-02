Мінцифри розпочало тестування е-Нотаріату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінцифри розпочало тестування е-Нотаріату

43
Мінцифри розпочало тестування е-Нотаріату
Мінцифри розпочало тестування е-Нотаріату
В Україні запускають систему е-Нотаріат — єдину цифрову платформу для нотаріальних дій.
Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Розпочинаємо тестування системи е-Нотаріат. Вже завтра всі нотаріуси можуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. А перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році», — повідомив Федоров.

Що таке е-Нотаріат

Електронний нотаріат — єдина цифрова платформа, що перетворює традиційний нотаріат на сучасний та ефективний сервіс.
За словами міністра, впровадження цієї екосистеми дасть змогу Україні увійти в історію державних цифрових послуг.
«Нотаріальні послуги — одні з найбільш консервативних та зарегульованих у будь-якій країні, навіть коли йдеться про цифрових лідерів. е-Нотаріат — це черговий сигнал для всього світу, що Україна серед лідерів цифровізації», — наголосив Федоров.
Читайте також
Е-Нотаріат базується на захищених технологіях, які гарантують довіру та прозорість. Кожна нотаріальна дія буде зафіксована у системі, а всі документи отримають QR-код для миттєвої перевірки.
Нова система спрощує рутинну роботу і забезпечує:
  • єдине робоче місце для доступу до всіх реєстрів;
  • миттєвий доступ до даних;
  • автоматизацію перенесення інформації між ключовими базами;
  • швидкий обмін даними;
  • систематизацію процесів.
Детальніше про бета-тестування можна дізнатися за посиланням.
Нагадаємо, команда Міністерства цифрової трансформації презентувала нові проєкти у сфері цифрових послуг, зокрема перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги. Дія. AI — це перший у світі ШІ-помічник, який надає державні послуги прямо в чаті. Асистент цілодобово допомагатиме громадянам знаходити потрібні послуги, перевірятиме дані в реєстрах та радитиме, як оформити документи. З 1 вересня став доступним перший сервіс — отримання довідки про доходи. Поступово запрацюють інші послуги.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems