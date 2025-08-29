Уряд оновив правила у сфері е-нотаріату — Finance.ua

Уряд оновив правила у сфері е-нотаріату
Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни до раніше прийнятих документів у сфері Електронного нотаріату. Мета нових правил — забезпечити зручну і зрозумілу роботу Електронного реєстру нотаріальних дій, а також упорядкувати використання спеціальних бланків нотаріальних документів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.
Зокрема, уряд:
- дозволив нотаріусам паралельно вести як електронний, так і паперовий реєстри в межах експериментального проєкту;
- врегулював порядок передачі доступу до електронного реєстру у разі реорганізації державних нотаріальних контор;
- уточнив, які саме дані залишатимуться лише у паперових реєстрах (наприклад, інформація про сплату мита чи підстави для звільнення від нього);
- надав адміністратору Єдиного реєстру бланків повноваження фіксувати інформацію про зіпсовані, втрачені чи викрадені бланки.
Уряд наголошує, що ухвалена постанова допоможе уникнути суперечностей у законодавстві, зробить роботу електронного реєстру більш надійною та забезпечить контроль за використанням спеціальних нотаріальних бланків.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над новими сервісами в «Дії». Незабаром на порталі з’явиться АІ-асистент, електронний нотаріат, базова соціальна допомога тощо. е-Нотаріат — українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.
Більше сотні адміністративних послуг в Україні, що надаються ЦНАПами, можуть подорожчати. Відповідний законопроєкт № 4380 прийняла у першому читанні Верховна Рада. Документ пропонує встановити нові розміри оплати за адміністративні послуги.
Поділитися новиною
Також за темою
Держстат: борги за комунальні послуги зросли до 100 млрд грн
Уряд оновив правила у сфері е-нотаріату
Як зміниться курс валют в кінці серпня — прогноз банкіра
Із зарплат військових утримуватимуть менші податки: нові норми вже діють
В Україні ремонтують ключові автодороги на західному кордоні
Українська економіка втрачатиме до 7,8% ВВП щороку, якщо навіть частина мігрантів не повернеться