Уряд оновив правила у сфері е-нотаріату — Finance.ua

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни до раніше прийнятих документів у сфері Електронного нотаріату. Мета нових правил — забезпечити зручну і зрозумілу роботу Електронного реєстру нотаріальних дій, а також упорядкувати використання спеціальних бланків нотаріальних документів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції.

Зокрема, уряд:

дозволив нотаріусам паралельно вести як електронний, так і паперовий реєстри в межах експериментального проєкту;

врегулював порядок передачі доступу до електронного реєстру у разі реорганізації державних нотаріальних контор;

уточнив, які саме дані залишатимуться лише у паперових реєстрах (наприклад, інформація про сплату мита чи підстави для звільнення від нього);

надав адміністратору Єдиного реєстру бланків повноваження фіксувати інформацію про зіпсовані, втрачені чи викрадені бланки.

Уряд наголошує, що ухвалена постанова допоможе уникнути суперечностей у законодавстві, зробить роботу електронного реєстру більш надійною та забезпечить контроль за використанням спеціальних нотаріальних бланків.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації працює над новими сервісами в «Дії». Незабаром на порталі з’явиться АІ-асистент, електронний нотаріат, базова соціальна допомога тощо. е-Нотаріат — українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн.

