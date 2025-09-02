5 цікавих фактів до Дня народження української гривні — Finance.ua

5 цікавих фактів до Дня народження української гривні Сьогодні 12:50

5 цікавих фактів до Дня народження української гривні

Цьогоріч українська гривня святкує свій 29-ий День народження. Саме 29 років тому — 2 вересня 1996 року — гривня замінила карбованці і стала національною валютою України.

На честь цієї дати Finance.ua ділиться цікавими фактами про українську валюту.

1. Поява гривні та обмін купонів

Після покращення економічної ситуації України у 1995 році нарешті склалися передумови для проведення грошової реформи. Уже 25 серпня 1996 року Президент підписав Указ «Про грошову реформу в Україні», а 2 вересня Національний банк розпочав її реалізацію, в результаті якої на зміну купонам українських карбованців прийшла гривня.

Обмін старих купонів на нову валюту тривав з 2 до 16 вересня: 100 000 купонів міняли на 1 гривню. Ці два тижні були перехідним періодом, під час якого одночасно в обігу перебували обидві грошові одиниці, щоб люди мали час без поспіху обміняти свої заощадження. А з 17 вересня гривня офіційно стала єдиним законним платіжним засобом в Україні.

2. Друк перших банкнот

Гривня з’явилася, коли головою Національного банку України був Віктор Ющенко, але на перших банкнотах стояв підпис його попередника, Вадима Гетьмана.

Все тому, що самі банкноти були надруковані ще у 1992 році, проте їх обіг вирішили відкласти до стабілізації економіки. Так гривня «дочекалася» свого часу і з’явилася на ринку, коли країна була готова до нового етапу фінансової стабільності.

На початку 90-х в Україні ще не було власного Банкнотно-монетного двору, тож виготовлення перших банкнот гривні довелося замовляти за кордоном: частину надрукувала канадська компанія «Canadian Banknote Company», частину (більші номінали, що з’явилися пізніше) — британська компанія «Thomas De La Rue».

Собівартість виготовлення однієї тисячі банкнот становила близько 26 доларів, що майже вдвічі дешевше, ніж витрати на виготовлення тисячі німецьких марок.

А от монети карбувалися монетними дворами Італії та Англії, а також на Луганському патронному заводі, також 1992 року.

3. Перші номінали та розширення серії банкнот

Перші номінали, які були введені в обіг у 1996 році, були невеликими — 1, 2, 5, 10 та 20 гривень.

Вже сьогодні в обігу перебуває 10 номіналів банкнот гривні. Банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50 та 100 гривень Національний банк ввів у обіг у 1996 році. Банкнота номіналом 200 гривень залишалася резервною і лише у 2001 році потрапила до гаманців українців.

Пізніше, у 2006 році, в обіг було введено банкноту номіналом 500 гривень, а в 2019 році — 1000 гривень.

4. Льон замість бавовни: перевірка на міцність

У 2016 році паперова фабрика НБУ у місті Малин (Житомирщина) почала виробляти банкнотний папір із льону замість звичної бавовни. Це дозволило знизити витрати на друк грошей і зробити банкноти більш довговічними, адже льон міцніший за бавовну. Це також відповідає світовій практиці — багато країн використовують саме льонове волокно для грошей.

ЗМІ пишуть, що стандарт зносостійкості українських банкнот — чотири тисячі подвійних згинань. Щоб перевірити якість паперу, використовують спеціальний пристрій, який згинає і розгинає зразок. На одне таке випробування може йти близько 45 хвилин.

5. Е-гривня: цифрове доповнення до готівки

У 2025 році НБУ оголосив про плани запустити пілотний проєкт е-гривні. Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що йде підготовка та завершується пошук технологічного партнера.

При цьому е-гривня не замінить готівку. Вона просто стане доповненням до існуючих форм грошей — готівкової та безготівкової. Користувачі зможуть обирати, якою формою валюти здійснювати розрахунки.

Гривня — це ще один символ української незалежності та віри у майбутнє країни. Кожна банкнота нагадує, що навіть у найскладніші часи країна здатна відроджуватися, будувати власну економіку та рухатися вперед.



Тож розвиваймо економіку України разом і цінуймо нашу валюту так само, як ми цінуємо свободу і майбутнє нашої держави! 💙💛

