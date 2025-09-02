День фінансів: 29 років українській гривні, результати стрес-тесту банків, тестування е-Нотаріату — Finance.ua

День фінансів: 29 років українській гривні, результати стрес-тесту банків, тестування е-Нотаріату Сьогодні 17:45

Вівторок, 2 вересня. Рівно 29 років тому гривня замінила карбованці і стала національною валютою України. На честь цієї дати Finance.ua ділиться цікавими фактами про українську валюту: 5 цікавих фактів до Дня народження української гривні.

Стрес-тестування банків

Банківський сектор України залишається достатньо стійким та капіталізованим. Більшість банків, що формують основний обсяг активів, мають достатній запас капіталу для продовження кредитування та забезпечення платоспроможності навіть у випадку глибокої та тривалої кризи. Водночас є низка банків, яким необхідно вжити додаткових заходів , щоб підвищити свою стійкість у майбутньому.

Стабільність курсу долара та євро

Початок вересня на світовому валютному ринку можна назвати «недовгим затишшям перед бурею», яка вже незабаром серйозно вплине на курс долара і, особливо, євро в Україні. Серед подразників , які загрожують черговими стрибками курсу у світі та в Україні: посилення глобальних воєнних ризиків; майбутні засідання ЄЦБ та ФРС; інтервенції Нацбанку на українському валютному ринку.

курс долара та євро на початок осені — у традиційному прогнозі курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва: 🎬 Детальніше про— у традиційному прогнозі курсу валют від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва:

Додамо, що населення України в серпні 2025 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1,907 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,258 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів.

е-Нотаріат

В Україні запускають єдину цифрову платформу для нотаріальних дій — е-Нотаріат. Вже завтра починається тестування: всі нотаріуси зможуть приєднатися та почати роботу з новою сучасною електронною екосистемою. Перші послуги для громадян будуть доступні вже у 2026 році.

Премії чиновників і зарплати суддів

В Україні запровадили новий вид премій для чиновників — за результатами щорічного оцінювання. Але загалом премії можуть стати меншими через установлений ліміт — не більше за 30% від річної зарплати того чи іншого посадовця.

Уряд підвищив зарплати державних службовців, які працюють у судах, на період воєнного стану. Так, на період воєнного стану (але не пізніше ніж до 31 грудня 2025 року) запроваджується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів держслужбовців апарату судів.

Міжнародне фінансування на 2026−2027 роки

Як розповів перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація щодо міжнародного фінансування України на 2025 рік має досить комфортний вигляд, але щодо 2026−2027 рр. питання розриву, який потрібно закривати, залишається актуальним, бо наразі тільки близько третини з необхідних $65 млрд має підтверджені джерела фінансування.

Також Ніколайчук пояснив , чому Україні може знадобитися нова програма з МВФ. На його думку, потенційна нова програма стане логічним продовженням нинішньої та, як і раніше, зосередиться на підтримці макроекономічної й фінансової стабільності.

Крім того, за його словами , Національний банк не планує включати віртуальні активи до складу міжнародних резервів. Включення криптоактивів до резервів може підважити процес євроінтеграції України.

Перший внесок по «єОселі»

За даними ЛУН, сума першого внеску на нові квартири за «єОселею» суттєво різниться за регіонами й прямо корелює з цінами на первинному ринку. Наприклад, найнижча сума в Кропивницькому та Запоріжжі. В Ужгороді це — 633 тис. грн, у Києві — 487 тис. грн, а Львові — 618 тис. грн.

Українці в Британії

Велика Британія подовжила дію програми Ukraine Permission Extension ще на 24 місяці. Як заявила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер, уряд прагне й надалі забезпечувати українцям, які отримали захист у країні, можливість жити у безпечних і легальних умовах.

Податки з OLX, Rozetka та Glovo

Уряд підтримав законопроєкт, який запроваджує оподаткування прибутків від продажу товарів і послуг через маркетплейси та сервіси на кшталт OLX, Rozetka, Uber чи Glovo. Економіст Богдан Слуцький прогнозує , що вплив на ціни на цих майданчиках буде мінімальним, адже законопроєкт встановлює досить високий поріг неоподатковуваного мінімуму.

Як розповів нардеп Данило Гетманцев, за пів року понад 28 тис. українських компаній подали декларації з податку на прибуток підприємств. Загальна сума задекларованих до сплати зобов’язань становить 109,3 млрд грн, з яких 57,3 млрд грн припадає на другий квартал.

