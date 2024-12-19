День финансов: $2,05 млрд от Всемирного банка, фонд публичных инвестиций, страховое возмещение по «автогражданке» — Finance.ua

День финансов: $2,05 млрд от Всемирного банка, фонд публичных инвестиций, страховое возмещение по «автогражданке» Сегодня 17:45

Четверг, 19 декабря. Президент рассказал, обеспечена ли Украина финансами на следующий год, а МТСБУ — как изменятся суммы страхового возмещения по «автогражданке».

$2,05 млрд от Всемирного банка. Совет исполнительных директоров Всемирного банка Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине финансирования более чем на $2 млрд долларов. Миллиард из этой суммы впервые предоставят за счет замороженных российских активов. Новый пакет направлен на усиление финансовой и экономической стабильности Украины и улучшение макрофинансовой стабильности.

Также Еврокомиссия объявила о решении выплачивать Украине с начала 2025 года ссуду в рамках макрофинансовой помощи в 18,1 млрд евро, которая будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов.

Великобритания сообщила , что направит Украине новый пакет военной помощи на 286 миллионов долларов.

Со своей стороны Владимир Зеленский заявил , что благодаря международным партнерам Украина обеспечена финансами на следующий год.

Фонд общественных инвестиций. Верховная Рада Верховная Рада поддержала законопроект об изменениях в бюджетный кодекс. Документ предусматривает создание единого фонда публичных инвестиций, который будет распределять Стратегический инвестиционный совет. Принятие документа является «маяком», прописанным в программе Международного валютного фонда.

Отметим, что в качестве инвестиции может рассматриваться все то, что с течением времени приносит прибыль. Кто-то инвестирует в недвижимость. Кому-то больше нравится капитал создавать из ценных бумаг. Вариантов множество. Но отдельным пунктом являются инвестиционные монеты. В новой статье расскажем о монетах, наличие или приобретение которых может стать поводом у вас для появления прибыли:

Кроме того, Рада приняла законопроект о компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество, находящееся на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных российской федерацией и законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Ограничение карточных переводов. Ранее 4 украинских банка подписали меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений на проведение исходящих переводов. Сейчас к меморандуму Ранее 4 украинских банка подписали меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений на проведение исходящих переводов. Сейчас к меморандуму присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами.

Страховое возмещение по «автогражданке». С нового года страховые суммы, то есть лимиты ответственности, по договорам обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств С нового года страховые суммы, то есть лимиты ответственности, по договорам обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств возрастут примерно в полтора раза. В настоящее время лимит выплат за ущерб жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен, а за поврежденное имущество — 160 тыс. грн грн. Со следующего года эти суммы увеличиваются до 500 тысяч и 250 тысяч грн соответственно.

Электронная система в ЦПАУ. Центры предоставления административных услуг Центры предоставления административных услуг вводят электронную систему «Вулик». Это нововведение позволит минимизировать бюрократию, оптимизировать документооборот и существенно сократить время обслуживания граждан. Система автоматизирует запросы посетителей, обработку документов, проверку данных и создание отчетов.

Ставки по кредитам и депозитам. Банкир Дмитрий Замотаев Банкир Дмитрий Замотаев считает , что повышение Нацбанком учетной ставки с 13% до 13,5% вряд ли повлияет на увеличение ставок по кредитам и депозитам. По его словам, изменение учетной ставки стало некоторой неожиданностью, хотя дискуссии о такой необходимости шли еще в ноябре.

Специальности, в которых выросли оклады. В Украине по состоянию на декабрь 2024 года средняя зарплата составляет 22,5 тыс. грн. За год она выросла на 22%. При этом для некоторых специальностей В Украине по состоянию на декабрь 2024 года средняя зарплата составляет 22,5 тыс. грн. За год она выросла на 22%. При этом для некоторых специальностей произошел резкий рост заработных плат. К примеру, средняя зарплата ортодонта увеличилась почти в два раза: с 25 тыс. до 47,5 тыс. грн (на 90%).

Временная защита украинцев в Чехии. Депутаты парламента Чехии Депутаты парламента Чехии одобрили закон Lex Ukraine VII, который позволит продлить временную защиту для беженцев из Украины, которых сейчас в Чехии около 380 тысяч, еще на год. Нынешняя временная защита истекает в конце марта, а благодаря закону ее можно будет продлить еще на год, а затем, возможно, еще на год.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил , что в Чехии после окончания войны в Украине планируют остаться около 60 процентов беженцев.

Кстати, правительство Польши приняло проект закона об условиях поручения работы иностранцам. Чиновники изъяли неблагоприятные положения об обязательном трудоустройстве иностранцев по трудовым договорам («умова о праце»).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.