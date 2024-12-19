День финансов: $2,05 млрд от Всемирного банка, фонд публичных инвестиций, страховое возмещение по «автогражданке» — Finance.ua

День финансов: $2,05 млрд от Всемирного банка, фонд публичных инвестиций, страховое возмещение по «автогражданке»
Четверг, 19 декабря. Президент рассказал, обеспечена ли Украина финансами на следующий год, а МТСБУ — как изменятся суммы страхового возмещения по «автогражданке».
$2,05 млрд от Всемирного банка. Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине финансирования более чем на $2 млрд долларов. Миллиард из этой суммы впервые предоставят за счет замороженных российских активов. Новый пакет направлен на усиление финансовой и экономической стабильности Украины и улучшение макрофинансовой стабильности.
Также Еврокомиссия объявила о решении выплачивать Украине с начала 2025 года ссуду в рамках макрофинансовой помощи в 18,1 млрд евро, которая будет погашаться за счет доходов с замороженных российских активов.
Великобритания сообщила, что направит Украине новый пакет военной помощи на 286 миллионов долларов.
Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что благодаря международным партнерам Украина обеспечена финансами на следующий год.
Фонд общественных инвестиций. Верховная Рада поддержала законопроект об изменениях в бюджетный кодекс. Документ предусматривает создание единого фонда публичных инвестиций, который будет распределять Стратегический инвестиционный совет. Принятие документа является «маяком», прописанным в программе Международного валютного фонда.
Отметим, что в качестве инвестиции может рассматриваться все то, что с течением времени приносит прибыль. Кто-то инвестирует в недвижимость. Кому-то больше нравится капитал создавать из ценных бумаг. Вариантов множество. Но отдельным пунктом являются инвестиционные монеты. В новой статье расскажем о монетах, наличие или приобретение которых может стать поводом у вас для появления прибыли:
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Кроме того, Рада приняла законопроект о компенсации за уничтоженное или поврежденное имущество, находящееся на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных российской федерацией и законопроект о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.
Ограничение карточных переводов. Ранее 4 украинских банка подписали меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений на проведение исходящих переводов. Сейчас к меморандуму присоединились еще 23 банка Украины и 2 финансовые компании, являющиеся также платежными системами.
Страховое возмещение по «автогражданке». С нового года страховые суммы, то есть лимиты ответственности, по договорам обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств возрастут примерно в полтора раза. В настоящее время лимит выплат за ущерб жизни и здоровью составляет 320 тысяч гривен, а за поврежденное имущество — 160 тыс. грн грн. Со следующего года эти суммы увеличиваются до 500 тысяч и 250 тысяч грн соответственно.
Электронная система в ЦПАУ. Центры предоставления административных услуг вводят электронную систему «Вулик». Это нововведение позволит минимизировать бюрократию, оптимизировать документооборот и существенно сократить время обслуживания граждан. Система автоматизирует запросы посетителей, обработку документов, проверку данных и создание отчетов.
Ставки по кредитам и депозитам. Банкир Дмитрий Замотаев считает, что повышение Нацбанком учетной ставки с 13% до 13,5% вряд ли повлияет на увеличение ставок по кредитам и депозитам. По его словам, изменение учетной ставки стало некоторой неожиданностью, хотя дискуссии о такой необходимости шли еще в ноябре.
Специальности, в которых выросли оклады. В Украине по состоянию на декабрь 2024 года средняя зарплата составляет 22,5 тыс. грн. За год она выросла на 22%. При этом для некоторых специальностей произошел резкий рост заработных плат. К примеру, средняя зарплата ортодонта увеличилась почти в два раза: с 25 тыс. до 47,5 тыс. грн (на 90%).
Временная защита украинцев в Чехии. Депутаты парламента Чехии одобрили закон Lex Ukraine VII, который позволит продлить временную защиту для беженцев из Украины, которых сейчас в Чехии около 380 тысяч, еще на год. Нынешняя временная защита истекает в конце марта, а благодаря закону ее можно будет продлить еще на год, а затем, возможно, еще на год.
Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что в Чехии после окончания войны в Украине планируют остаться около 60 процентов беженцев.
Кстати, правительство Польши приняло проект закона об условиях поручения работы иностранцам. Чиновники изъяли неблагоприятные положения об обязательном трудоустройстве иностранцев по трудовым договорам («умова о праце»).
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