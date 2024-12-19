До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 фінустанов — Finance.ua

До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 фінустанов Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

До меморандуму про зменшення лімітів на перекази приєдналися ще 25 фінустанов

До Меморандуму про прозорість ринку платіжних послуг приєдналися нові фінустанови.

Про це повідомляє Асоціація українських банків.

Банкіри під час зустрічі з АУБ зазначили, що добровільне дотримання узгоджених принципів дозволить уникнути надмірного адміністративного регулювання, забезпечити ефективний контроль за ризиковими операціями та зміцнити довіру клієнтів до фінансової системи. Саморегуляція, як підкреслили учасники, є важливим кроком на шляху до стабільності та розвитку банківського сектору України.

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«Банківська спільнота ініціювала розробку уніфікованих підходів для протидії використанню платіжної інфраструктури в неправомірних цілях. Підписаний Меморандум є реакцією ринку на виклики, які постають перед банківською системою, та спрямований на мінімізацію зловживань через „дроп-схеми“. Ми переконані, що впровадження цих заходів дозволить суттєво знизити ризики, забезпечити прозорість та підвищити довіру до фінансового сектору України. Спільними зусиллями ми зможемо ефективно протидіяти тіньовим схемам та забезпечити стабільність фінансової системи країни», — зазначив президент АУБ Андрій Дубас.

До меморандуму приєдналися ще 23 банки України та 2 фінансові компанії, які є також платіжними системами.

Серед яких:

Укрексімбанк Укргазбанк Кристалбанк Банк Глобус МТБ Банк Радабанк Ідея Банк Альтбанк Банк Альянс ЄПБ Кліринговий дім Полікомбанк Банк Траст-Капітал Український банк реконструкції та розвитку Оксі Банк Перший Iнвестицiйний Банк Агропросперіс НоваПей ПроКредит Банк Комінбанк Правекс банк ФК «ЕВО» (RozetkaPay) Банк Український капітал" Сенс Банк Скай-Банк

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Учасники зустрічі погодилися, що головним завданням є унеможливлення використання платіжної інфраструктури для схем «дропів», а також посилення комунікації із клієнтами щодо необхідності документального підтвердження джерел доходів. Важливим кроком є розробка єдиного централізованого реєстру сумнівних клієнтів, що дозволить банкам та фінансовим компаніям обмінюватися інформацією та підвищить ефективність фінансового моніторингу.

Довідка Finance.ua:

10 грудня стало відомо, що низка найбільших українських банків підписали спільний меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських послуг». Серед тих, хто підписав меморандум — два держбанки ПриватБанк та Ощадбанк, Універсал Банк, Райффайзен Банк, а також дві банківські асоціації — АУБ (Асоціація українських банків) та НАБУ (Незалежна асоціація банків України). Також виявили бажання приєднатися до меморандуму ОТП Банк, Правекс Банк, ПУМБ та Таскомбанк.

Підписаний меморандум передбачає поступове посилення обмежень на проведення вихідних переказів. Для клієнтів, які потрапили до групи «високого ризику», планується встановити ліміт на вихідні перекази в сумі до 50 тис. грн на місяць.

з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тис. грн на місяць;

з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тис. грн на місяць.

Ліміти не стосуватимуться клієнтів, доходи яких підтверджені, наприклад, тих, хто отримує зарплату на банківські картки , та волонтерів.

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