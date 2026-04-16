Регулятор PlayCity оштрафовал ФК «Шахтер» более чем на 5 млн грн из-за рекламы азартных игр

«Шахтер» имеет три месяца на добровольное перечисление средств в государственный бюджет
Государственное агентство PlayCity применило финансовые санкции к футбольному клубу «Шахтер» Донецк за несоблюдение норм законодательства по рекламе азартных игр.
Об этом сообщает пресс-служба PlayCity.

Сумма штрафа

Общая сумма штрафа, утвержденная решением от 14 апреля 2026 года, составляет 5 188 200 гривен.
Основанием для наказания стала публикация на официальном сайте футбольного клуба, где бренд организатора азартных игр рекламировался с участием лиц, не достигших 21 года, что строго запрещено украинским правом.

Сроки уплаты штрафа

Согласно установленному порядку, «Шахтер» имеет три месяца на добровольное перечисление средств в государственный бюджет. В этот же срок клуб сохраняет право апелляционного обжалования постановления в судебном порядке.
Если футбольный клуб не уплатит долг или не подаст жалобу в указанное время, дело будет направлено в исполнительную службу для принудительного взыскания штрафа.
В феврале 2026 года аналогичное взыскание за подобные рекламные правонарушения было наложено на ФК «Динамо» Киев.
По материалам:
Mind
