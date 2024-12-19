Єврокомісія почне виплачувати Україні кредит в 18,1 млрд євро з початку січня — Домбровскіс Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Єврокомісія почне виплачувати Україні кредит в 18,1 млрд євро з початку січня — Домбровскіс

Єврокомісія (ЄК) оголосила в четвер про рішення виплачувати Україні з початку 2025 року позику в межах макрофінансової допомоги в 18,1 млрд євро, яка погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів.

«Ухвалене сьогодні Єврокомісією рішення виділити Україні 18,1 млрд євро відбулося у вирішальний момент. Воно подає ясний сигнал, що зазначає непорушність довгострокового зобов’язання ЄС на підтримку боротьби України за свободу», — заявив комісар з питань економіки та продуктивності Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, це фінансування допоможе Україні вирішити термінові бюджетні проблеми. І воно, зазначив єврокомісар, є внеском ЄС в ініціативу країн G7 щодо кредитів для Києва, забезпечених доходами із заморожених російських активів, які мають скласти сукупно 45 млрд євро.

Позику в 18,1 млрд євро виплачуватимуть траншами протягом 2025 року. Перший має надійти на початку січня, повідомила Єврокомісія.

«Це рішення було ухвалено після того, як комісія дійшла висновку, що Україна виконала всі політичні умови, узгоджені для виплати цієї суми», — йдеться в комюніке ЄК.

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