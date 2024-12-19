ВР схвалила створення загального фонду публічних інвестицій: що це змінить — Finance.ua
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ВР схвалила створення загального фонду публічних інвестицій: що це змінить

Казна та Політика
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ВР схвалила створення загального фонду публічних інвестицій: що це змінить
ВР схвалила створення загального фонду публічних інвестицій: що це змінить
Верховна Рада підтримала законопроект № 12 245 про зміни до бюджетного кодексу. Документ передбачає створення єдиного фонду публічних інвестицій, який розподілятиме Стратегічна інвестиційна рада.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 12 245 про внесення змін у бюджетний кодекс щодо порядку розподілу інвестиційних проектів. Створюється єдиний фонд публічних інвестицій, кошти якого розподілятиме Стратегічна інвестиційна рада в уряді. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Рада прийняла за основу законопроект #12 245 зміни у бюджетний кодекс щодо порядку розподілу інвестиційних проектів. За — 240.
За його словами, ухвалення документа є «маяком», що прописаний у програмі Міжнародного валютного фонду.
Нардеп пояснив, що, згідно із законопроєктом, створюється умовно загальний фонд публічних інвестицій, який буде розподілятися «Стратегічною інвестиційною радою в Уряді».
«Тобто всі видатки типу: дорожній фонд, і фонд поводження з радіоактивними відходами, фонд розвитку водного господарства, фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, фонд внутрішніх водних шляхів і ще багато субвенцій — все буде тепер в цьому „фонді фондів“, а потім Уряд їх розподіляє», — вказав нардеп.
За матеріалами:
УНН
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