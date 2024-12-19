У МТСБУ розповіли, як з нового року зміняться суми страхового відшкодування за «автоцивілкою» — Finance.ua

У МТСБУ розповіли, як з нового року зміняться суми страхового відшкодування за «автоцивілкою» Сьогодні 14:04 — Страхування

У МТСБУ розповіли, як з нового року зміняться суми страхового відшкодування за «автоцивілкою»

З нового року страхові суми, тобто ліміти відповідальності, за договорами обов’язкового страхування відповідальності власників автотранспортних засобів зростуть приблизно у півтора разу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив генеральний директор Моторно-страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берназюк.

Він зазначив, що такі нововведення пов’язані із набранням чинності з 1 січня більшістю положень оновленого Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

«Наразі ліміт виплат за шкоду життю та здоров’ю становить 320 тисяч гривень, а за пошкоджене майно — 160 тис. грн. З наступного року ці суми збільшуються до 500 тисяч і 250 тис. грн відповідно. Надалі закон передбачає поетапне збільшення страхових сум і поступове наближення їх до європейських лімітів відповідальності», — сказав Берназюк.

Однак цей процес, за його словами, прямо залежить від прогресу України на шляху до ЄС, тому темпи збільшення лімітів визначатимуться динамікою процесу приєднання. Наприклад, з 2026 року ліміти виплат за шкоду здоров’ю зростуть до 1 мільйона гривень на одну потерпілу особу та до 20 мільйонів гривень на всіх постраждалих в одній ДТП, а майнові відшкодування збільшаться до 2 мільйонів гривень на подію. Але ці зміни будуть можливими лише після скасування воєнного стану.

«Після вступу України в ЄС ліміти підвищаться до 10 мільйонів гривень на особу та до 50 мільйонів гривень на подію, а ліміти за майнову шкоду — до 10 мільйонів гривень. Для порівняння, в сусідній Польщі граничні суми відшкодування за „автоцивілкою“ становлять 5,2 мільйона євро за шкоду життю та здоров’ю і 1,05 мільйона євро за пошкоджене майно», — розповів керівник МТСБУ.

Водночас, ймовірно, зросте і вартість страхових полісів. Адже якщо зараз ціноутворення фактично регулюється державою — шляхом встановлення певних коефіцієнтів та критеріїв, які можуть застосовувати страхові компанії, — то з 1 січня таких обмежень не буде. Компанії відповідно до власних політик, процедур та андерайтерських розрахунків самостійно встановлюватимуть ціни на поліси «автоцивілки» та «Зеленої картки» (міжнародної системи страхування відповідальності водіїв). Берназюк припускає, що вартість «автоцивілки» може зрости на 50−70%.

Довідка Finance.ua:

з 1 січня набирає чинності оновлений Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (за винятком деяких перехідних положень);

документ, зокрема, передбачає майже дворазове збільшення страхових виплат;

за новими правилами, оплачуватимуть повну вартість ремонту автомобіля до стану, в якому він був до ДТП. При цьому для авто на гарантії використовуватимуть нові оригінальні деталі, а для негарантійних транспортних засобів — ліцензійні.

Укрінформ За матеріалами:

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