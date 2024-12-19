Президент повідомив, чи забезпечена Україна фінансами на 2025 рік — Finance.ua

Президент повідомив, чи забезпечена Україна фінансами на 2025 рік Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Президент повідомив, чи забезпечена Україна фінансами на 2025 рік

Завдяки міжнародним партнерам Україна забезпечена фінансами на наступний, 2025-й, рік.

На сайті президента України повідомляється, про це глава держави Володимир Зеленський заявив у Брюсселі після зустрічі з лідерами, главами урядів та іншими представниками країн Європи.

Глава держави подякував усім присутнім за незмінну та всебічну підтримку України в боротьбі з російською агресією.

Водночас, ключовою темою зустрічі було те, як посилити Україну та зміцнити її позиції і на фронті, і в дипломатії.

«Ми робимо все для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб ніхто нам нічого не нав’язував, і я думаю, що все в нас виходить», — повідомив Зеленський.

Також було обговорено, зокрема, посилення української ППО для захисту міст і критичної інфраструктури.

«Тем розмови дуже багато. Вони важливі. Є сенситивні речі: зима, енергетика — треба нам захищати. Нам зараз терміново потрібні 19 систем протиповітряної оборони для того, щоб захищати розподільчі станції — по чому цілить щоденно російська федерація», — підкреслив Зеленський.

УНІАН За матеріалами:

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