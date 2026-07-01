Что в июле изменится для украинцев в Украине и за рубежом Сегодня 10:02 — Личные финансы

Как июльские изменения ударят по кошелькам украинцев

Новые таможенные пошлины в ЕС, новые счета для военного сбора и удорожание проезда в Киеве. Finance.ua рассказывает, как июльские изменения ударят по кошелькам украинцев дома и за границей.

Зачисление военного сбора

С 1 июля 2026 года вступают в силу изменения в зачислении поступлений военного сбора. Теперь оплаченные средства будут поступать в специальный фонд Государственного бюджета Украины и будут направляться на выплату денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

В связи с новым порядком зачисления поступлений Государственная казначейская служба Украины открывает новые бюджетные счета для уплаты военного сбора по кодам классификации доходов бюджета 11011000, 11011001, 11011600, 11011700 и 1101

Доплаты к пенсии

С 1 июля часть украинских пенсионеров получат дополнительные деньги. Пенсионный фонд проведет автоматический перерасчет выплат, однако масштабного обновления ждать не стоит — индексация уже завершилась.

Однако июльский автоматический перерасчет принесет только локальное и очень незначительное финансовое облегчение и исключительно для отдельных категорий граждан, достигших преклонного возраста.

Изменения для абонентов «Киевстара»

С 1 июля 2026 г. абоненты «Киевстара» больше не смогут пополнять счет с помощью услуги «Мобильный Платеж» через USSD-команду *134# и голосовое меню по номеру 899.

Пополнить счет без комиссии можно в приложении Мой Киевстар, а также с помощью других доступных платежных сервисов и банковских приложений.

Посылки из Украины в ЕС

С 1 июля 2026 г. в странах Европейского Союза вступят в силу новые таможенные правила для международных отправлений. Для украинских экспортеров это означает введение обязательного сбора в размере 3 евро за каждую товарную позицию, указанную отдельной строкой в ​​таможенной декларации, а также новые требования по администрированию НДС.

Правила будут касаться всех коммерческих отправлений, независимо от стоимости товаров, а также подарков с задекларированной стоимостью более 45 евро.

Проживание украинцев в Польше

С 1 июля 2026 г. в Польше вступают в силу очередные изменения в законодательство, предусматривающие постепенное сокращение программ поддержки для граждан Украины. В этот раз правительство ограничивает доступ к центрам коллективного проживания.

Так, права на бесплатное проживание лишатся представители так называемых уязвимых групп. Это украинские женщины и их дети старше одного года, а также пожилые люди, которые получают польские пенсии, даже если они составляют несколько сотен или даже несколько десятков злотых.

Кроме того, в Польше с 1 июля водителям придется платить больше за горючее из-за возврата к стандартной ставке НДС в размере 23%. По прогнозам, средняя цена бензина вырастет примерно до 6,50 злотых за литр, а дизельного топлива — до 6,70 злотых, пишет inpoland.

Проверка работодателей в Польше

С 8 июля 2026 г. в Польше вступят в силу новые правила проверки гражданско-правовых договоров. Они существенно изменят подход к контролю над формами занятости, поскольку Национальная инспекция труда получит дополнительные инструменты для оценки не только содержания договоров, но и фактических условий сотрудничества.

Новая модель проверки будет двухэтапной. Во-первых, если инспектор труда выявит нарушения, он вынесет работодателю распоряжение об их устранении еще во время проверки.

Невыполнение такой рекомендации может инициировать дальнейшее производство, что приведет к административному решению о превращении гражданско-правового договора в трудовой договор или к передаче дела в суд по трудовым спорам.

Тарифы «Укрпочты»

С 1 июля «Укрпочта» отменит доплату за доставку отправлений в села передвижными отделениями.

Так, стоимость отправки в села, где работают точки присутствия оператора (стационарные отделения или обустроенные комнаты в сельсоветах), приравняли к тарифам на доставку по городу. То есть дополнительную плату в 45 гривен за доставку в села взимать больше не будут.

В то же время, с 1 июля изменится стоимость курьерской доставки.

Стоимость проезда в общественном транспорте Киева

С 15 июля в Киеве предлагается установить стоимость разового проезда в коммунальном общественном транспорте на уровне 30 грн. Также предусмотрены месячные проездные билеты, где стоимость одной поездки составит около 23,3−23,6 грн.

После общественных консультаций еще разрабатывают предложения, после чего проект передадут на подпись городскому голове.

Также с 1 июля по 31 августа традиционно приостанавливается действие бесплатного проезда для школьников, которое введено только на время учебного года. Ученики же могут воспользоваться льготными условиями — скидкой 75% на проездные билеты для городского пассажирского транспорта.

Новые правила для электросамокатов

С 1 июля во Львове в историческом центре города и прилегающих территориях, граница которых совпадает с наружной чертой третьей зоны парковки, бросать прокатные электросамокаты можно будет только в специально определенных парковочных местах.

Они будут отображаться в мобильном приложении сервисов проката. За неправильную парковку будут взимать дополнительную плату

Пенсии в Германии

С 1 июля 2026 года пенсии в Германии будут повышены на 4,24%. Повышение коснется около 21 млн пенсионеров. Размер прибавки будет зависеть от текущего размера пенсии.

Например, за пенсии в 1000 евро ежемесячная доплата составит более 42 евро. Если пенсионер получает 1500 евро, его выплаты увеличатся примерно на 63,5 евро в месяц.

Новые требования к безработным в Германии

В Германии около 5,2 миллиона человек получают пособие Bürgergeld — это люди без работы или с доходами, которых недостаточно для проживания. С 1 июля 2026 года правила меняются: вместо действующего пособия вводится новый базовый формат выплат. С 1 июля для получателей пособия устанавливаются три ключевых требования

Новые требования к бензину

С 1 июля 2026 года в Украине вступят в силу новые требования к бензину — горючее должно содержать не менее 7% биоэтанола. В то же время, введение стандарта Е10 не должно привести к росту цен на топливо.

Кстати, с 7 июля 2026 г. в ЕС все новые зарегистрированные пассажирские и грузовые автомобили должны иметь систему предупреждения о невнимательности водителя (Advanced Driver Distraction Warning).

В салоне автомобиля будет установлена ​​камера, направленная непосредственно на водителя. Она круглосуточно сканирует:

движение глаз водителя;

положение головы;

направление зрения.

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