Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на перекази та ціни на залізничні квитки — Finance.ua

Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на перекази та ціни на залізничні квитки Сьогодні 08:17

Що зміниться в Україні з 1 лютого: комуналка, ліміти на перекази та ціни на залізничні квитки

З 1 лютого на українців чекає низка змін. Зокрема, запроваджуються нові умови для використання електроенергії на опалення, змінюється вартість залізничних квитків на певні маршрути, а також впроваджуються ліміти на грошові перекази.

Детальніше про те, що зміниться з 1 лютого — далі в матеріалі.

Тариф на світло

З 1 лютого 2025 року в Україні зміниться підхід до формування тарифів на електроенергію для абонентів, які використовують електроустановки для опалення через відсутність центрального теплопостачання або газового опалення.

Для них уряд запровадив пільговий тариф у 2,64 грн/кВт-год на перші 2000 кВт електроенергії на місяць. Якщо споживання перевищує цей ліміт, надлишковий обсяг оплачуватиметься за стандартним тарифом 4,32 грн/кВт-год.

Згідно з заявою «Нафтогазу України», припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня не вплине на ціни для побутових споживачів.

Тариф на газ залишатиметься 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року, оскільки мораторій на підвищення тарифів під час війни продовжує діяти.

Подорожі залізницею

Укрзалізниця з 1 лютого зменшить знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень «Укрзалізниця «погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн.

У напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ — на 20−27%;

у вагонах купе — на 9−27%.

За рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

Київ — Варшава — на 37%;

Київ — Будапешт — на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

Також 6 лютого компанія запускає нові зручні нічні сполучення Закарпаття та Прикарпаття зі Львовом та Києвом.

Ліміти на грошовий переказ

З 1 лютого 2025 року в Україні банки почнуть встановлювати обмеження не лише на P2P-перекази, а й на всі види грошових переказів, включаючи перекази за реквізитами IBAN без документально підтвердженого доходу.

Також банки обмежать кількість рахунків в одній валюті для клієнтів без підтверджених джерел доходу — не більше трьох. Водночас обмеження не торкнуться депозитних, кредитних рахунків та рахунків для програм держпідтримки.

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Для клієнтів, які потрапили до групи «високого ризику», планується встановити ліміт на вихідні перекази в сумі до 50 тис. грн на місяць.

з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тис. грн на місяць;

з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тис. грн на місяць.

Кого не стосуватиметься

Ліміти не стосуватимуться клієнтів, доходи яких підтверджені, наприклад, тих, хто отримує зарплату на банківські картки , та волонтерів.

Клієнти також матимуть можливість звернутись до банку для запиту на підвищення ліміту при наданні документального підтвердження коштів.

«800 Плюс» у Польщі

З 1 лютого починається прийом заявок на отримання державної допомоги 800 Плюс у новому розрахунковому періоді, який триватиме з 1 червня 2025 року до 31 травня 2026 року.

Для того, щоб виплати були безперервними, заяву слід подати до 30 квітня.

Батьки мають три місяці від дати народження дитини, щоб подати заяву. У цьому випадку вони отримають кошти з компенсацією з цієї дати.

Право на 800 Плюс матимуть ті українські діти, які навчаються у польських закладах освіти. Діти, які залучені до польської системи освіти, є зареєстровані в System Informacji Oswiatowej (SIO). Тому батькам треба уточнити у керівництва закладу освіти, чи внесені дані дитини до цього реєстру.

Субсидії для ВПО

З 29 січня 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть подати документи для отримання субсидії на оренду житла.

Претендувати на допомогу можуть родини ВПО, які відповідають таким умовам:

не мають власного житла з площею понад 13,65 кв. м на особу;

витрачають понад 20% сімейного доходу на оренду;

їхнє житло знищене або пошкоджене і визнане непридатним для проживання;

не отримують інших виплат на проживання ВПО та не мають боргів з аліментів.

Родини, чий дохід не перевищує 5 840 грн на особу, зможуть отримати більшу компенсацію орендної плати.

Крім того, з 1 лютого виплати для ВПО будуть автоматично продовжені для всіх, хто вже їх отримував.

Проходження ВЛК

Раніше повідомлялося, що громадяни України, які мають статус «обмежено придатний», мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 лютого. Тим, хто цього не зробить, обіцяли вже наступного дня застосувати штрафні санкції.

Проте обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК до 5 червня. Тому ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти медкомісію до 5 лютого, та не оголошуватимуть у розшук.

Підтвердження статусу критично важливих підприємств

підтвердити свій статус критично важливих до 28 лютого 2025 року. Згідно з новими правилами бронювання , підприємства маютьдо 28 лютого 2025 року.

Ті, хто не подасть документи вчасно, втратять цей статус, а їхні працівники — бронювання. Натомість підтверджені підприємства зможуть бронювати співробітників на один рік.

Після 28 лютого керівники критичних підприємств матимуть 72 години для повторного бронювання працівників через портал «Дія».

Повернення на службу після СЗЧ

До кінця лютого 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили частину (СЗЧ), мають можливість повернутися на службу без кримінальної відповідальності.

Раніше цей термін був до 1 січня, але його продовжили, щоб військові мали більше часу на повернення.

Доставка посилок «Укрпоштою»

«Укрпошта» з 3 лютого скоротить терміни доставки посилок по Україні до одного дня завдяки переходу до обробки відправлень в автоматизованому форматі.

Процес автоматизації буде остаточно завершено, і 100% посилок «Укрпошта» оброблятиме на роботизованих лініях.

Підвищення тарифів Lifecell

Вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому.

Причина — зростання вартості електроенергії.

Перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

Надбавки до пенсії

Деякі пенсіонери можуть отримати щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 944,4 грн.

Для отримання такої щомісячної надбавки до пенсії громадянам слід відповідати наступним критеріям:

досягти 80 років і більше;

самостійно проживати;

потребувати постійного стороннього догляду за станом здоров’я;

отримувати пенсію за віком.

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