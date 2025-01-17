Уряд затвердив зміни у тарифі на електроенергію для однієї категорії населення — Finance.ua

Уряд затвердив зміни у тарифі на електроенергію для однієї категорії населення
Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення у сфері енергетики.
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд на засіданні 17 січня затвердив зміни у тарифі на електроенергію для власників електроопалювальних установок.
Він нагадав, що на час опалювального сезону в Україні діє тариф на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Пільговий тариф — 2,64 грн — діє для тих, хто використовує електроопалювальні установки, а саме, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць.
«Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й змушені платити за повним тарифом. Тому ухвалюємо постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО», — заявив Шмигаль.
Тепер споживачі платитимуть за повним тарифом лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. Решту спожитої електроенергії оплатять за тарифом 2,64 грн.
«Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення», — додав прем’єр.
За його словами, 10,5 млрд грн фінансування вже надали фізичним особам та бізнесу для встановлення енергообладнання, яке робить кожну оселю і кожне підприємство більш автономним та енергостійким. Завдяки цьому фінансуванню в енергосистему буде додано 470 МВт потужності.
8,2 млн людей вже отримали допомогу в розмірі тисяча гривень за програмою Зимова єПідтримка. Кількість заявок через Дію перевищила 10 мільйонів.
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