Тариф на світло для населення: коли і на скільки зросте — Finance.ua

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Тариф на світло для населення: коли і на скільки зросте

Енергетика
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Тариф на світло для населення: коли і на скільки зросте
Тариф на світло для населення: коли і на скільки зросте
В Україні з червня наступного року можуть підвищити тариф на електроенергію для населення до орієнтовно 6,64 грн/кВт-год. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.
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«На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно вона може бути плюс-мінус 6,32 гривні або 6,64 гривні», — сказав Попенко.
За його словами, у найближчі два-три роки прогнозується подальше зростання цін. Так, вартість може сягнути рівня 9 грн/кВт-год. Експерт також пояснив, що зміни зумовлені необхідністю відповідати вимогам Міжнародного валютного фонду.
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«Є вимога МВФ, згідно якої ми повинні тарифи для населення вирівняти з тарифами, які існують на ринку. На сьогодні вартість електроенергії на ринку перевищує вже 9 гривень. Якщо піднімуть тарифи для ОСРів (Операторів системи розподілу. — Ред.) і ОСП (Оператор системи передачі. — Ред.), то тарифи будуть вже навіть 10 гривень. І ми взяли на себе зобов’язання вирівнювати ринкові ціни на електроенергію і на газ», — додав Попенко.
За матеріалами:
УНІАН
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