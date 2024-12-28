Тариф на світло для населення: коли і на скільки зросте — Finance.ua

Тариф на світло для населення: коли і на скільки зросте Сьогодні 16:03 — Енергетика

Тариф на світло для населення: коли і на скільки зросте

В Україні з червня наступного року можуть підвищити тариф на електроенергію для населення до орієнтовно 6,64 грн/кВт-год. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

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«На електроенергію для населення планується підняти тарифи з 1 червня 2025 року до цифри 6 гривень 64 копійки. Орієнтовно вона може бути плюс-мінус 6,32 гривні або 6,64 гривні», — сказав Попенко.

За його словами, у найближчі два-три роки прогнозується подальше зростання цін. Так, вартість може сягнути рівня 9 грн/кВт-год. Експерт також пояснив, що зміни зумовлені необхідністю відповідати вимогам Міжнародного валютного фонду.

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«Є вимога МВФ, згідно якої ми повинні тарифи для населення вирівняти з тарифами, які існують на ринку. На сьогодні вартість електроенергії на ринку перевищує вже 9 гривень. Якщо піднімуть тарифи для ОСРів (Операторів системи розподілу. — Ред.) і ОСП (Оператор системи передачі. — Ред.), то тарифи будуть вже навіть 10 гривень. І ми взяли на себе зобов’язання вирівнювати ринкові ціни на електроенергію і на газ», — додав Попенко.

УНІАН За матеріалами:

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