Імпорт скрапленого газу в Україну знизився на понад 40% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Імпорт скрапленого газу в Україну знизився на понад 40%

Енергетика
69
Минулого тижня, з 2 по 8 грудня, імпорт скрапленого газу в Україну скоротився на 41% порівняно з попереднім тижнем, досягнувши лише 10,1 тис. тонн. Це один із найнижчих показників у 2024 році.
Про це пише видання Еnkorr, посилаючись на дані Консалтингової групи «А-95».
Згідно з повідомленням, скорочення обсягів майже не вплинуло на ринок, оскільки попит залишався низьким, а запаси газу — достатніми.
Проте, найбільше постраждали постачання через річку Дунай, які знизилися у 3,7 раза. Це пов’язано з очікуваннями зниження цін від алжирської компанії Sonatrach у грудні. Очікується, що цього або наступного тижня в Україну надійде близько 7,8 тис. тонн газу.
Автомобільний імпорт скоротився на 16%, до 6 тис. тонн, тоді як залізничні постачання зросли на 35%, до 1,7 тис. тонн. Однак з середини жовтня по середину листопада загальний обсяг автомобільних партій постійно знижувався через дешевші пропозиції на південних терміналах.
У листопаді автопартії скрапленого газу зменшилися на 29%, до 24,5 тис. тонн, досягнувши найнижчого рівня з травня 2022 року.
Основними постачальниками скрапленого газу були Польща та Литва, які відправили по 2,5 тис. тонн кожна. Однак обсяги з цих країн скоротилися на 11% і 5% відповідно. Постачання з Румунії та Латвії зменшилися на 42%, до 0,8 тис. тонн та 0,2 тис. тонн.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.