Імпорт скрапленого газу в Україну знизився на понад 40% — Finance.ua

Імпорт скрапленого газу в Україну знизився на понад 40% Сьогодні 09:33 — Енергетика

Минулого тижня, з 2 по 8 грудня, імпорт скрапленого газу в Україну скоротився на 41% порівняно з попереднім тижнем, досягнувши лише 10,1 тис. тонн. Це один із найнижчих показників у 2024 році.

Про це пише видання Еnkorr, посилаючись на дані Консалтингової групи «А-95».

Згідно з повідомленням, скорочення обсягів майже не вплинуло на ринок, оскільки попит залишався низьким, а запаси газу — достатніми.

Проте, найбільше постраждали постачання через річку Дунай, які знизилися у 3,7 раза. Це пов’язано з очікуваннями зниження цін від алжирської компанії Sonatrach у грудні. Очікується, що цього або наступного тижня в Україну надійде близько 7,8 тис. тонн газу.

Автомобільний імпорт скоротився на 16%, до 6 тис. тонн, тоді як залізничні постачання зросли на 35%, до 1,7 тис. тонн. Однак з середини жовтня по середину листопада загальний обсяг автомобільних партій постійно знижувався через дешевші пропозиції на південних терміналах.

У листопаді автопартії скрапленого газу зменшилися на 29%, до 24,5 тис. тонн, досягнувши найнижчого рівня з травня 2022 року.

Основними постачальниками скрапленого газу були Польща та Литва, які відправили по 2,5 тис. тонн кожна. Однак обсяги з цих країн скоротилися на 11% і 5% відповідно. Постачання з Румунії та Латвії зменшилися на 42%, до 0,8 тис. тонн та 0,2 тис. тонн.

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