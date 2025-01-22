lifecell підвищить тарифи у лютому — Finance.ua

lifecell підвищить тарифи у лютому Сьогодні 17:41 — Особисті фінанси

lifecell підвищить тарифи у лютому

Вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому.

Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказав CEO DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) Михайло Шелемба.

«На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому», — сказав Шелемба.

Причина — зростання вартості електроенергії.

«Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це», — додав Шелемба.

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«Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», — розповів CEO DVL.

Перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.

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