lifecell підвищить тарифи у лютому — Finance.ua

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lifecell підвищить тарифи у лютому

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lifecell підвищить тарифи у лютому
lifecell підвищить тарифи у лютому
Вартість тарифів третього за кількістю абонентів оператора lifecell підніметься у лютому.
Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказав CEO DVL («Датагруп», «Воля» і lifecell) Михайло Шелемба.
«На жаль, вимушена зміна цін для наявних абонентів буде. Вона пройде вже у лютому», — сказав Шелемба.
Причина — зростання вартості електроенергії.
«Зростання вартості електроенергії відчули всі оператори. За минулий рік вона виросла майже вдвічі. На цей рік ми закладаємо 2,3 млрд грн витрат на це», — додав Шелемба.
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«Завдяки оптимізації витрат, ми це зробимо вполовину менше від того, чого вимагають економічні умови. Востаннє для наявних абонентів ціна зростала майже півтора року тому, і то не для всіх, а лише для 15% бази», — розповів CEO DVL.
Перегляд цін не буде стосуватися нових клієнтів, які перенесли свій номер до lifecell з грудня. Вони мали можливість зафіксувати вартість тарифу до кінця року.
За матеріалами:
Forbes.ua
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