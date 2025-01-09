Рада продовжила до 1 березня термін добровільного повернення на службу після СЗЧ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада продовжила до 1 березня термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

51
Рада продовжила до 1 березня термін добровільного повернення на службу після СЗЧ
Рада продовжила до 1 березня термін добровільного повернення на службу після СЗЧ
Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 1 березня.
Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
Відповідна норма передбачена у проєкті закону «Про внесення змін до Закону „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки», який підтримали 298 народних депутатів.
Читайте також
Так, законом змінено норми у «Прикінцевих положеннях» закону щодо СЧЗ.
Раніше відповідна можливість повернутися військовим після першого СЗЧ без кримінальної відповідальності була до 1 січня 2025 року.
Ухваленим сьогодні рішенням Рада продовжила термін можливості добровільно повернутися після першого СЗЧ без наслідків до 1 березня.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.