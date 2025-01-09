Рада продовжила до 1 березня термін добровільного повернення на службу після СЗЧ — Finance.ua

Рада продовжила до 1 березня термін добровільного повернення на службу після СЗЧ Сьогодні 17:45

Рада продовжила до 1 березня термін добровільного повернення на службу після СЗЧ

Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини до 1 березня.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі

Відповідна норма передбачена у проєкті закону «Про внесення змін до Закону „Про військовий обов’язок і військову службу“ щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження ними базової загальновійськової підготовки», який підтримали 298 народних депутатів.

Так, законом змінено норми у «Прикінцевих положеннях» закону щодо СЧЗ.

Раніше відповідна можливість повернутися військовим після першого СЗЧ без кримінальної відповідальності була до 1 січня 2025 року.

Ухваленим сьогодні рішенням Рада продовжила термін можливості добровільно повернутися після першого СЗЧ без наслідків до 1 березня.

Укрінформ За матеріалами:

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