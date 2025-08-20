День фінансів: зміни до держбюджету, термінали monobank, сплата штрафів у Резерв+ — Finance.ua

День фінансів: зміни до держбюджету, термінали monobank, сплата штрафів у Резерв+ Сьогодні 17:45

Середа, 20 серпня. Рада ухвалила зміни до бюджету на 40 млрд грн, monobank встановив вже 1200 терміналів, а за кордоном запрацював «е-Консул».

Редакція Finance.ua продовжує показувати до Дня Незалежності, який шлях пройшла наша країна за ці 34 роки. Сьогодні ділимося з вами даними про те, скільки банківських карток мали українці в різні роки.

Відмітимо, що за даними НБУ, у другому кварталі 2025 року мережа банківських відділень в Україні зменшилася на 32 точки і станом на початок липня налічувала 4934 підрозділи. Найбільше у другому кварталі закрив Банк «Південний» — 6 точок, залишивши собі 40 відділень.

Зміни до держбюджету

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт щодо змін до державного бюджету 2025 року, спрямований на посилення фінансування ключових сфер, зокрема, оборони, освіти, медицини, підтримки ветеранів і ВПО. Серед основних статей: додаткові 25,5 млрд грн передбачено на поповнення резервного фонду держбюджету для непередбачуваних військових і гуманітарних видатків, ще 4,3 млрд грн для Мінцифри.

Термінали monobank

monobank почав встановлювати власні платіжні термінали. Наразі їх встановлено близько 1200, але це тільки початок, розповів співзасновник банку Олег Гороховський. Поповнення карток у цих терміналах без комісії, як і в терміналах партнерів банку.

«е-Консул»

Міністерство закордонних справ запровадило автоматизовану систему подачі документів для нотаріальних дій у всіх закордонних посольствах та консульствах. З 1 липня тривало поетапне введення в дію цієї системи, і тепер українці за кордоном можуть подавати інформацію та документи в електронній формі через електронний кабінет.

📌 Щодня в Україні фіксуються спроби продажу земельних ділянок, що не мають кадастрового номера. Особливо це стосується земель, оформлених ще у 90-х — з «червоними», чи «жовтими» державними актами, коли кадастрові номери ще не присвоювалися. Продавці впевнені: раз є акт — значить є і право власності. Це дійсно так. Але чи все так просто? Finance.ua розповідає в новій статті:

Сплата штрафів у Резерв+

В застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання. Після сплати штрафу червона стрічка в застосунку з попередженням про порушення зникне.

До речі, до грудня 2025 року уряд планує створити комплексну цифрову систему «е-ТЦК», яка переведе основні послуги для військовозобов’язаних і військовослужбовців в онлайн. Очікується, що це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування приблизно на 15%.

Курс валют до кінця року

До кінця 2025 року курс, ймовірно, залишиться стабільним на рівні 43,5 грн/$ або навіть нижче, прогнозує головна економістка Dragon Capital та учасниця Наглядової ради ЦЕС Олена Білан. За її словами, прогнозування курсу долара — складне завдання, яке схоже на «вгадування», адже все залежить від майбутніх дій НБУ.

Як розповів фінансовий експерт Олексій Козирєв, зараз поведінка готівкового ринку не становить загрози для стабільності нашого валютного ринку. Населення продовжує купувати валюту практично в тих же обсягах, що й здає її в обмінники та продає зі своїх карткових рахунків.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Пенсійний фонд розширив перелік своїх функцій. Тепер фонд може призначати та виплачувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Допомога призначається з місяця звернення на 6 місяців. Автоматично продовжується ще на 6 місяців за умови відповідності вимогам.

Нова марка Укрпошти

Укрпошта випустила нову марку, присвячену спецоперації СБУ «Павутина». Продаж марки стартує 22 серпня. Випущено буде не лише нову марку, а й весь поштовий набір. Загальний тираж марки — 300 00 екземплярів; розмір — 40,5×30; номінал кожної поштової марки — U.

Угода із США про надра

Підписана з Україною угода про надра дає Сполученим Штатам значно більше вигоди, аніж адміністрація експрезидента Джо Байдена витратила на підтримку під час повномасштабної агресії росії. Таким чином, США отримають рідкісноземельних металів більш ніж на $350 млрд.

Як розповів міністр фінансів США Скотт Бессент, Сполучені Штати спочатку продають зброю Європі, потім її перепродують Україні з націнкою в розмірі 10%.

