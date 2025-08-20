Додаткові кошти на дрони, ліки, житло для ВПО: Рада проголосувала за зміни до держбюджету-2025 — Finance.ua

Додаткові кошти на дрони, ліки, житло для ВПО: Рада проголосувала за зміни до держбюджету-2025 Сьогодні 15:50

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 13439−3 щодо змін до державного бюджету 2025 року, спрямований на посилення фінансування ключових сфер, зокрема, оборони, освіти, медицини, підтримки ветеранів і ВПО.

Про це повідомила народна депутатка від фракції «Слуга Народу», голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа

За її словами, законопроєкт передбачає збільшення видатків на низку пріоритетних напрямів.

Куди спрямують кошти

«Серед основних статей: додаткові 25,5 млрд грн передбачено на поповнення резервного фонду держбюджету для непередбачуваних військових і гуманітарних видатків, ще 4,3 млрд грн для Мінцифри, зокрема, 1,4 млрд грн на закупівлю дронів і техніки для бойового тестування та 2,8 млрд грн на гранти для розвитку defense tech», — розповіла парламентарка.

Крім того, додала вона, виділено додаткові 4,6 млрд грн на харчування учнів початкових класів по всій Україні та 5−11 класів у прифронтових регіонах, а також ще 3,2 млрд грн — на закупівлю медикаментів для лікування онкологічних, рідкісних захворювань та м’язової дистрофії Дюшена в дітей.

«Законопроєкт також передбачає виділення ще 1,5 млрд грн на розбудову мережі військових ліцеїв для патріотичного виховання молоді, 1,2 млрд грн на підтримку ветеранів війни та їхніх сімей, а також 1 млрд грн на будівництво та реконструкцію житла для внутрішньо переміщених осіб», — каже Підласа.

Також, додала вона, органи місцевого самоврядування отримають можливість використовувати вільні залишки коштів для забезпечення житлом ВПО.

«Фінансування додаткових видатків збалансовано за рахунок скорочення невійськових витрат на 36,7 млрд грн, зокрема 33,6 млрд грн за рахунок зменшення витрат на обслуговування держборгу, а також переспрямування 8 млрд грн податку на прибуток банків із бюджету Києва до загального фонду держбюджету», — повідомила Роксолана Підласа.

Водночас очільниця бюджетного комітету нагадала, що невійськові видатки фінансуються коштом міжнародних партнерів, і ці кошти, окрім гранту від Великої Британії, поки що не можна спрямовувати на оборону.

«Для розуміння, з законопроекту з назвою „щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань“ він перетворився на збільшення зарплат, кешбеку та невійськових видатків», — прокоментував прийняття законопроєкту нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, у документі є речі розумні, а є «абсолютно неприйнятні позиції».

«Щоб ви розуміли, з анонсованого скорочення видатків через обʼєднання міністерств та аудит видатків (памʼятаєте таке Свириденко обіцяла?) — там нуль скорочень. Єдине добре, що в залі зміг з колегами збити велику частину правок про збільшення зарплат і непрофільних видатках. Хоча в цілому бюджет виглядає погано», — написав Железняк.

