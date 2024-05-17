День фінансів: застосунок Резерв+, ТОП-10 банків, е-кабінет військовозобов'язаного, перегляд програми МВФ — Finance.ua

День фінансів: застосунок Резерв+, ТОП-10 банків, е-кабінет військовозобов'язаного, перегляд програми МВФ Сьогодні 17:35

В п'ятницю, 17 травня, в Україні запустили застосунок для військовозобовʼязаних Резерв+. В Україні 18 травня набуває чинності оновлений Закон про мобілізацію. У цей день Міністерство оборони запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Е-кабінет. Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює завтра, 18 травня, коли новий закон про мобілізацію офіційно набере чинності. Про це Електронний кабінет військовозобов'язаного запрацює завтра, 18 травня, коли новий закон про мобілізацію офіційно набере чинності. Про це повідомляє речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. Через електронний сервіс військовозобов'язані можуть оновити військово-облікові дані.

У ВР пропонують змінити покарання за ухилення від мобілізації.

Бронювання водіїв в Україні: в Мінінфраструктури розповіли, чи є зміни в цій сфері.

Зеленський підписав закон про збільшення штрафів для ухилянтів. Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Про це Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за військові правопорушення. Про це свідчить картка закону № 10 379 на сайті Верховної Ради.

Бізнесу можуть заборонити перевозити автівки між областями. Кабінет Міністрів планує Кабінет Міністрів планує розробити нові норми про встановлення на облік транспортних засобів для бізнесу. Це є одним із пунктів ухваленого напередодні законопроекту про мобілізацію.

4 напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці. Уряд України працює над відновленням енергетичної Уряд України працює над відновленням енергетичної інфраструктури , децентралізацією та забезпеченням надійного енергопостачання критичної інфраструктури, підвищенням енергоефективності та збільшенням видобутку для вирішення складної ситуації, спричиненої російськими атаками на енергосистему, повідомив у п’ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В Україні ввечері будуть вимикати світло за графіками.

Як уникнути перевантаження електрики у квартирі.

МВФ почне новий перегляд програми для України. Місія МВФ розпочне роботу щодо Місія МВФ розпочне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України за кілька тижнів, що дасть змогу — в разі позитивних результатів — виділити наступний транш.

Банки показали свої прибутки. Згідно з даними НБУ, Згідно з даними НБУ, платоспроможні банки України за січень-березень 2024 року отримали 40,518 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 18% більше, ніж рік тому.

ТОП-10 державних, приватних, іноземних банків. За 2024 рік українські банки заробили 40,5 млрд грн. Незважаючи на збільшення оподаткування, банкам вдалось заробити на 19% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Лише 8 банків із 63 отримали збитки за 1 квартал 2024 року, пише За 2024 рік українські банки заробили 40,5 млрд грн. Незважаючи на збільшення оподаткування, банкам вдалось заробити на 19% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Лише 8 банків із 63 отримали збитки за 1 квартал 2024 року, пише Опендатабот

Як правильно закрити ФОП. Якщо ви Якщо ви вирішили завершити підприємницьку діяльність, потрібно звернутись із відповідною заявою до державного реєстратора або ж подати заяву про припинення підприємницької діяльності в електронній формі, наприклад, через кабінет громадянина на Порталі Дія.

Скільки коштують квартири. Житло в західних Житло в західних регіонах України стало користуватися попитом з першої фази широкомасштабного вторгнення рф. Хоча зараз українці вже не їдуть туди так масово й активно, вартість квадратних метрів в цій частині країни не має тенденції до зниження.

До речі, ми підготували статтю про те, як сучасні жінки піклуються про свою красу, здоровʼя та душевну рівновагу і скільки витрачають на це коштів.

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