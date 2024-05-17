В Україні ввечері будуть вимикати світло за графіками — Finance.ua

В Україні ввечері будуть вимикати світло за графіками
Як повідомляє ДТЕК, Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою, але до 19:00 обмеження світла не передбачені.
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За попередньою вказівкою Укренерго, з 19:00 мають застосовуватись стабілізаційні відключення.
Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК в Києві або області.
Нагадаємо, що у киян також є можливість слідкувати за графіками в додатку Київ Цифровий.
Нагадаємо, ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Однак, за його словами, повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період спеки та увімкнення кондиціонерів, ні восени, коли українці знову будуть вмикати обігрівачі.
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