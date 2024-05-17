Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці — Finance.ua

Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці

Уряд України працює над відновленням енергетичної інфраструктури, децентралізацією та забезпеченням надійного енергопостачання критичної інфраструктури, підвищенням енергоефективності та збільшенням видобутку для вирішення складної ситуації, спричиненої російськими атаками на енергосистему, повідомив у п’ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють в безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію. З огляду на всю складність ситуації, вкотре закликаємо громадян ощадливо використовувати електроенергію. Це має стати новою звичкою та новою нормою для всіх нас», — наголосив Шмигаль у соцмережах.

При цьому Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці:

По-перше, продовжуємо ремонти.

Друге завдання — це децентралізація та забезпечення надійного енергопостачання для критичної інфраструктури.

Ще один ключовий елемент — це енергоефективність.

Четверте завдання — це збільшення видобутку енергоресурсів.

Довідка Finance.ua:

ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Однак, за його словами, повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період спеки та увімкнення кондиціонерів, ні восени, коли українці знову будуть вмикати обігрівачі;

російські війська навесні завдали чотирьох масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши і об'єкти генерації, і системи передачі електроенергії. В енергосистемі тепер перманентний дефіцит, що посилився через похолодання. Щоб його перекрити, Україна щодня імпортує електроенергію з країни Європи — Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини. В останні дні обсяги імпорту в Укренерго називають рекордними.

УНН За матеріалами:

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