Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці — Finance.ua
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Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці

Казна та Політика
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Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці
Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці
Уряд України працює над відновленням енергетичної інфраструктури, децентралізацією та забезпеченням надійного енергопостачання критичної інфраструктури, підвищенням енергоефективності та збільшенням видобутку для вирішення складної ситуації, спричиненої російськими атаками на енергосистему, повідомив у п’ятницю Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Уряд, енергетики та всі відповідальні відомства працюють в безперервному режимі, щоб максимально покращити ситуацію. З огляду на всю складність ситуації, вкотре закликаємо громадян ощадливо використовувати електроенергію. Це має стати новою звичкою та новою нормою для всіх нас», — наголосив Шмигаль у соцмережах.
При цьому Прем'єр назвав чотири напрямки роботи для покращення ситуації в енергетиці:
  • По-перше, продовжуємо ремонти.
  • Друге завдання — це децентралізація та забезпечення надійного енергопостачання для критичної інфраструктури.
  • Ще один ключовий елемент — це енергоефективність.
  • Четверте завдання — це збільшення видобутку енергоресурсів.

Довідка Finance.ua:

  • ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні. Про це в ефірі марафону «Єдині новини» сказав голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький. Однак, за його словами, повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, у період спеки та увімкнення кондиціонерів, ні восени, коли українці знову будуть вмикати обігрівачі;
  • російські війська навесні завдали чотирьох масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, атакувавши і об'єкти генерації, і системи передачі електроенергії. В енергосистемі тепер перманентний дефіцит, що посилився через похолодання. Щоб його перекрити, Україна щодня імпортує електроенергію з країни Європи — Польщі, Угорщини, Молдови, Румунії та Словаччини. В останні дні обсяги імпорту в Укренерго називають рекордними.
За матеріалами:
УНН
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