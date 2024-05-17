Бізнесу можуть заборонити перевозити автівки між областями: Железняк пояснив норму законопроєкту про мобілізацію — Finance.ua

Бізнесу можуть заборонити перевозити автівки між областями: Железняк пояснив норму законопроєкту про мобілізацію Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Бізнесу можуть заборонити перевозити автівки між областями: Железняк пояснив норму законопроєкту про мобілізацію

Кабінет Міністрів планує розробити нові норми про встановлення на облік транспортних засобів для бізнесу. Це є одним із пунктів ухваленого напередодні законопроекту про мобілізацію.

Про це написав народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Фото: Ярослав Железняк

За його словами, згідно з документом, на військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу, включаючи легкові.

«І тоді вийде, що Постановою з 18 травня заборонять юридичним особам переміщати транспортні засоби, які стоять на військовому обліку (а це всі, окрім мотоциклів) не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації (крім суміжних областей)», — наголосив нардеп.

Железняк зазначив, що рішення поки не ухвалено, а сам документ може змінитися. Однак, якщо його ухвалять у такому вигляді, він може вплинути на роботу бізнесу. Служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт лише на іноземному транспорті.

«Ще раз, поки рішення не прийнято — то напишу дипломатично, це ризик, що фактично це зупинить роботу дуже багатьох бізнесів в країні», — пояснив Железняк.

Довідка Finance.ua:

раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін пояснив, коли військовозобовʼязаних можуть обмежити у праві на керування авто;

за його словами, людині, яка ухиляється протягом 5 днів з моменту, коли людина має з’явитися в ТЦК та СП по повістці, надсилається вимога по виконанню обов’язку військовозобов'язаного. Після цього, якщо людина протягом 10 днів ігнорує і її, добровільно не приходить, не оновлює, не уточнює свої дані в ТЦК та СП, йде звернення до суду. А суд вже приймає рішення стосовно обмеження керування транспортним засобом;

військовозобов'язані, які отримали по декілька штрафів та не з’явились до ТЦК, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності.



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