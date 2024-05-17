ТОП-10 державних приватних, іноземних банків: дохід на 19% більше, ніж минулоріч — Опендатабот Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

ТОП-10 державних приватних, іноземних банків: дохід на 19% більше, ніж минулоріч — Опендатабот

40,5 млрд грн. Незважаючи на збільшення оподаткування, банкам вдалось заробити на 19% більше, ніж за аналогічний період минулоріч. Лише 8 банків із 63 отримали збитки за 1 квартал 2024 року, пише За 2024 рік українські банки заробилиНезважаючи на збільшення оподаткування, банкам вдалось заробитиніж за аналогічний період минулоріч. Лише 8 банків із 63 отримали збитки за 1 квартал 2024 року, пише Опендатабот

Сьогодні в Україні працюють 63 банки, з яких 6 державних, 14 з іноземним капіталом та 43 — з приватним. Лише 8 банків із загальної кількості отримали збитки цьогоріч — 111 млн грн.

Топ-10 банків України заробили 34,22 млрд грн за перший квартал. Це 84% від сукупного прибутку усіх банків в країні.

За цей період українські банки сплатили 10,34 млрд грн податку на прибуток — у півтора рази більше, ніж торік. Приватбанк сплатив майже половину від цієї суми — 4,84 млрд грн.

Державні банки

Приватбанк став лідером топу, заробивши 13,86 млрд грн за 1 квартал 2024 року. Це третина від прибутку всіх банків. Проте це на 14% менше, ніж за відповідний період минулоріч — 16,04 млрд грн.

Загалом на 6 державних банків припадає 60% від сукупного прибутку усіх установ — 24,28 млрд грн. Наразі лише Перший інвестиційний банк, який нещодавно перейшов під контроль держави, отримав за 1 квартал збитки у розмірі 7,6 млн грн.

Іноземні банки

Лідером серед банків з іноземним капіталом залишається Райффайзен банк, який цьогоріч заробив 2,53 млрд грн. Це на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

У іншого банку цієї групи — Креді Агріколь банк — прибутки за цей період зросли у 20 разів до відповідного часу торік. Цьогоріч банк заробив 2,02 млрд грн проти 102,9 млн грн за 1 квартал минулого року. Це найбільший приріст серед усіх українських банків.

Загалом іноземні банки заробили 10,2 млрд грн — це чверть від загального прибутку. Лише один банк — Правекс банк, отримав у 1 кварталі збитки — 76,7 млн грн.

Приватний капітал

Лідером групи банків з приватним капіталом залишається ПУМБ : 2,13 млрд грн прибутку за квартал. Це на 38% більше, ніж за відповідний період минулого року. Разом з Універсал банком (Монобанк) вони отримали половину загального прибутку банків цієї групи.

МТБ банк показав найбільший приріст прибутку серед приватних банків: аж у 13 разів до першого кварталу 2023.

Довідка Finance.ua:

У квітні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 п. п нижче, ніж місяць тому.

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