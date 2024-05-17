Банки показали свої прибутки (інфографіка) — Finance.ua
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Банки показали свої прибутки (інфографіка)

Фондовий ринок
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Банки показали свої прибутки (інфографіка)
Банки показали свої прибутки (інфографіка)
Згідно з даними НБУ, платоспроможні банки України за січень-березень 2024 року отримали 40,518 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 18% більше, ніж рік тому.
На першому місці традиційно ПриватБанк — заробив 13,857 млрд гривень.
На другому місці державний Ощадбанк - 4,856 млрд гривень.
На третьому місці банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 2,526 млрд гривень.
Банки показали свої прибутки (інфографіка)
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що за підсумками березня банківські вклади у гривні відновили зростання, остаточно зафіксувавши цю тенденцію у квітні.
У квітні вклади зросли на 24,1 млрд грн (+1,5%), з початку року — на 29,8 млрд грн (+1,8%). Депозити у валюті також збільшились (+0,35 млрд дол. або на 1,8% з початку року). За його словами, депозити у гривні до ВВП зараз на максимумі за останні 10 років.
У квітні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 п. п нижче, ніж місяць тому.
НБУ активно запроваджує заходи щодо привабливості гривневих депозитів у банках. Однією з цілей є спроба зробити менш привабливою купівлю доларів та стабілізація на валютному ринку. Наразі ставки за депозитами, як і раніше, перевищують рівень очікуваної інфляції (8,2%).

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Довідка Finance.ua:

  • за даними НБУ, у квітні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,2% річних, що на 0,1 п. п нижче, ніж місяць тому;
  • українці усе частіше обирають гривневі вкладення. Це пов’язано з тим, що тримати кошти у національній валюті доволі вигідно. Найчастіше українці відкладають на гривневий депозит від 100 до 200 тисяч гривень. Частка цих вкладень становить 40% від загальної кількості.

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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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