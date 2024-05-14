Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року — Finance.ua
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Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року

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Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року
Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року
Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків за перший квартал 2024 року склав 40,518 млрд гривень, що на 18% більше, ніж у січні-березні минулого року.
Про це свідчать дані Національного банку України.
«Головні фактори зростання прибутковості у річному обчисленні - збільшення відсоткових доходів та значно менші відрахування до резервів під збитки від активних операцій», — йдеться у повідомленні НБУ.
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За даними НБУ, доходи банків за січень-березень 2024 року зросли на 16% до 120,710 млрд гривень, при цьому процентні доходи зросли на 25% до 84,944 млрд гривень.
Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року
Витрати зросли на 14% до 80,192 млрд гривень. Банки скоротили відрахування резервів під майбутні збитки на -1,443 млрд гривень.
Банки України показали рекордний прибуток: скільки заробили з початку року
«Прибуток, який банки генерують сьогодні - це гарантія їхньої стійкості, адже він дозволяє банкам наростити капітал. Крім того, саме достатній капітал — запорука більш жвавого кредитування надалі, ми вже бачимо таку тенденцію», — наголосила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
Водночас оновлено дані про річний прибуток банків за 2023 рік: уточнений річний показник прибутку банківської системи — 83,2 млрд гривень. Уточнення оперативних даних обумовлено донарахуванням окремими банками податку на прибуток на 3,2 млрд гривень. В результаті річна сума нарахованого банкам податку на прибуток за 2023 рік становила 76,6 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

  • В Україні було ухвалено закон про підвищення податку з банків з 18% до 50% у 2023 році. Починаючи з 2024 року, буде ставка 25%. У грудні 2023 року банки донарахували річну суму податку на прибуток за результатами 2023 року загалом за підвищеною ставкою 50%. Детально про те, як працюватиме податок на надприбутки банків, ми розповідали у статті за посиланням.
  • Платоспроможні банки України за січень-лютий 2024 року отримали 25,897 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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