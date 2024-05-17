Бронювання водіїв в Україні: в Мінінфраструктури розповіли, чи є зміни в цій сфері — Finance.ua

Бронювання водіїв в Україні: в Мінінфраструктури розповіли, чи є зміни в цій сфері Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Бронювання водіїв в Україні: в Мінінфраструктури розповіли, чи є зміни в цій сфері

У Міністерстві інфраструктури сподіваються на зміни щодо бронювання водіїв. Там надіслали до Міністерства економіки список всіх професій в частині транспорту і загалом по міністерству відновлення, які потрібно, щоб були заброньовані. Загалом у бронюванні водіїв станом на 16 травня змін немає.

Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у коментарі Суспільному.

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«Бронювання водіїв і бронювання всіх можливих військовозобов'язаних чоловіків відбувається за процедурою, яка встановлена постановою 76 Кабінету Міністрів. Плюс, якщо це стосується сфери транспорту, то у нас ще є 303-й наказ Міністерства інфраструктури, який так само дає додаткові критерії для того, щоб забронювати водіїв», — пояснив нинішню ситуацію Деркач.

За його словами, водії бронюються за спеціальною процедурою. По-перше, підприємство має бути визнано критичним для життєдіяльності держави. По-друге, це підприємство подає 50% від своїх працівників. Це можуть бути водії, якщо ми говоримо про транспорт, механіки і так далі. Також це можуть бути і інші категорії професій в цьому конкретному підприємстві. І на сьогодні близько 30 організацій, які на сьогодні комісією, яка працює в Міністерстві, визнані критичними і подають документи для того, щоб їх водії були заброньовані.

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При цьому є проблема з тим, що водії, які проходять цю процедуру бронювання, мають прийти в ТЦК, щоб отримати додаткові документи. Як відзначив Деркач, після цього бувають випадки, коли вони отримують повістку і фактично не встигають бути заброньованими. Тому, сказав посадовець, на сьогодні процедура, яка є, в принципі, працює, але знову є ризики того, що ті водії або інші працівники, вони можуть отримати повістку і фактично бути призваними до Збройних Сил України.

«Що далі? Ми знаємо, що цим питанням опікується Міністерство економіки. Ми як Міністерство інфраструктури надіслали до Міністерства економіки список всіх професій в частині транспорту і загалом по Міністерству відновлення. Це і будівельні професії, наприклад, в тому числі, які потрібно, щоб були заброньовані, оскільки ці професії є сьогодні критичні для логістики країни, для експорту, імпорту, для перевезення пасажирів. І, в тому числі, це компанії, які займаються відбудовою України. Тому ми сподіваємося, що будуть зміни в частині того, що ось ці категорії професій будуть заброньовані», — сказав Деркач.

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Що стосується прикордонного контролю, заступник міністра відзначив, що 18 травня вступає в силу закон про мобілізацію. І тут, за його словами, вже питання до Держприкордонслужби, які конкретні документи вони будуть перевіряти для того, щоб людина перетнула кордон.

Деркач розповів, що, за великим рахунком зараз великих проблем для, наприклад, водіїв не було. Були випадки, коли водіїв не випускали за кордон саме в пункті пропуску і затримували. Але це були виключно випадки, коли ці військовозобов'язані перебували в розшуку. І тоді вже система прикордонної служби не може їх пропустити.

«Всі інші водії, зараз можете бачити на пункті пропуску, перетинають кордон, тому на сьогодні проблеми ніякої немає», — сказав Деркач.

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Він також пояснив, що на сьогодні фізичні особи, відповідно до закону і відповідно до постанови 76-ї Кабінету Міністрів, не бронюються, оскільки є формулювання підприємства, установи, організацій.

«Фізичні особи підприємств — це суб'єкти господарювання, і вони не підпадають якраз в частині підприємств. Тому підприємство бронюється, фізичні особи підприємства — на сьогодні Міністерство економіки не визначено їх в цій постанові, відповідно до закону», — сказав Деркач.

Раніше віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників України Володимир Балін заявив, що вже в найближчому майбутньому може статись колапс у транспортній галузі, від якого постраждають не лише перевізники, а й вся економіка України. Запобігти цьому може лише прозора система бронювання.

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