День фінансів: зарплати українців, пакет зимової підтримки від уряду, опалювальний сезон у Києві — Finance.ua

День фінансів: зарплати українців, пакет зимової підтримки від уряду, опалювальний сезон у Києві Сьогодні 17:45

У вівторок, 29 жовтня, розповімо про зарплати в Україні та Польщі, про допомогу від ООН та уряду.

Зарплати в Україні. За За даними Державної служби статистики, найвища заробітна плата у сфері «Інформація та телекомунікації», де вона зросла на 36,4 відсотки до 49 830 гривень. Далі йде «Фінансова та страхова діяльність». На третьому місці — «Професійна, наукова та технічна діяльність».

найвищих зарплат у Польщі. Так, наприклад, у Нижній Сілезії є одна гміна, де середня заробітна плата перевищує навіть заробітки у Варшаві чи Кракові. Найбільші зарплати отримують у гміні Єжманова (Нижньосілезьке воєводство). До речі, експерти порталу in Poland поділились інформацією щодо. Так, наприклад, у Нижній Сілезії є одна гміна, де середня заробітна плата перевищує навіть заробітки у Варшаві чи Кракові. Найбільші зарплати отримують у гміні Єжманова (Нижньосілезьке воєводство).

А ось за даними аналітичного центру Gremi Personal, серед вакансій, що не потребують кваліфікації та знання польської мови, найпопулярнішими у 2025 році будуть робітники на складах.

Гайд для інвесторів. Міністерство економіки Міністерство економіки оприлюднило оновлений гайд для інвесторів із значними інвестиціями. Це довідник з актуальними інструкціями та рекомендаціями, розроблений для підприємців, які готові реалізувати в Україні інвестиційні проєкти вартістю від 12 млн євро.

Відмітимо, що українці почали втрачати інтерес до банківських депозитів. Які інструменти для інвестування можуть бути нині привабливими? Як варіант, можна розглянути валютні ОВДП або придбання банківського золота. Обидва варіанти мають і свої плюси, і свої мінуси. Finance.ua ретельно вивчив кожну складову:

Пакет зимової підтримки для українців. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив , що держава готує пакет зимової підтримки родин: єПідтримка, субсидії та розширена програма «Доступні ліки». Так, заявку на отримання «тисячі Зеленського» можна буде подати через Дію протягом зими.

Виплати ООН. Мінсоцполітики за підтримки ООН Мінсоцполітики за підтримки ООН здійснить додаткові грошові виплати для придбання паливної деревини або вугілля для обігріву домівок узимку. Виплати отримають вразливі категорії українців, які проживають у будинках, де інші види обігріву неможливі.

Банки планують знижувати ставки за депозитами. У ІV кварталі банки У ІV кварталі банки очікують зниження вартості депозитів і для домогосподарств, і для корпорацій. Однак оцінки банків стриманіші, ніж у перші два квартали цього року.

Також банки прогнозують, що в ІV кварталі залучення зростуть лише від населення, а від бізнесу залишаться незмінними. Обсяг оптового фондування дещо зменшиться.

Опалювальний сезон у Києві. Мер Києва Віталій Кличко Мер Києва Віталій Кличко заявив , що з 30 жовтня в Києві розпочинається опалювальний сезон для житлового фонду. Для повноцінного розгортання централізованої системи теплопостачання Києва необхідно близько 7 днів.

Вимоги для бронювання від мобілізації. Уряд України Уряд України має намір посилити вимоги щодо віднесення підприємств до розряду критично важливих для проведення бронювання працівників від мобілізації. Також Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян.

Додамо, що ТЦК та СП, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з Національною поліцією щодо осіб, які порушили правила військового обліку та законодавство про мобілізаційну підготовку.

Нові санкції проти росії. Уряд Великої Британії Уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росії за спроби підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію. У рамках цього пакету, Британія запровадила санкції проти трьох російських агентств і їхніх високопоставлених менеджерів, які намагаються підірвати та дестабілізувати Україну та її демократію.

Посвідка на постійне проживання у Німеччині. За загальними правилами для отримання постійного місця проживання в Німеччині необхідно відповідати певним вимогам, однією з яких є перебування на території країни понад 5 років. Портал Ukrainians in Germany За загальними правилами для отримання постійного місця проживання в Німеччині необхідно відповідати певним вимогам, однією з яких є перебування на території країни понад 5 років. Портал Ukrainians in Germany розповів , які вимоги діють у 2025 році для українців, що прагнуть залишитися у Німеччині.

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