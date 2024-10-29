Скільки чоловіків ще планують призвати до Сил оборони — Finance.ua

Скільки чоловіків ще планують призвати до Сил оборони Сьогодні 16:45

Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян.

Про це під час представлення президентських законопроектів щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко

За словами секретаря РНБО, загалом до складу Сил оборони України вже було призвано 1 млн 50 тисяч громадян.

«Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%», — повідомив Литвиненко.

Верховна Рада України продовжила строки воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб. Відповідні законопроєкти парламентарії підтримали конституційною більшістю.

УНІАН За матеріалами:

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