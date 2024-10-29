Скільки чоловіків ще планують призвати до Сил оборони — Finance.ua

Скільки чоловіків ще планують призвати до Сил оборони
Україна планує мобілізувати додатково 160 тисяч громадян.
Про це під час представлення президентських законопроектів щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації сказав секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Литвиненко, повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
За словами секретаря РНБО, загалом до складу Сил оборони України вже було призвано 1 млн 50 тисяч громадян.
«Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%», — повідомив Литвиненко.
Верховна Рада України продовжила строки воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб. Відповідні законопроєкти парламентарії підтримали конституційною більшістю.
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