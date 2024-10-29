Виплати ООН: хто має право на допомогу — Finance.ua

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Виплати ООН: хто має право на допомогу

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Виплати ООН: хто має право на допомогу
Виплати ООН: хто має право на допомогу
Міністерка соціальної політики Оксани Жолнович провела зустріч із представницею Агентства ООН у справах біженців в Україні.
Сторони підписали Меморандум для забезпечення виплат на тверде паливо протягом зимового періоду для обігріву домівок.

На що надається допомога

Йдеться про надання додаткової грошової виплати для придбання паливної деревини, або вугілля.
Така допомога для вразливих категорій населення з-поміж літніх людей, сімей з дітьми, осіб з інвалідністю, які проживають в будинках, де інші види обігріву неможливі.
Раніше в межах розширення соціальної підтримки в Україні, Уряд ухвалив важливу Постанову, яка забезпечить близько 500 тис. домогосподарств, що отримують пільги та житлові субсидії, можливістю отримати збільшені виплати на придбання твердого побутового палива.
Фінансування здійснюватиметься коштом партнерів та державного бюджету. Програма спрямована на підтримку домогосподарств, які не мають доступу до централізованого опалення та не використовують газ чи електроенергію для обігріву помешкань.
Розмір виплат розраховуватиметься індивідуально, залежно від рівня доходів домогосподарств.

Довідка Finance.ua:

  • Минулого року вже понад 360 тисяч домогосподарств скористалися цією підтримкою, отримавши 2,8 млрд грн. Передбачається, що в цьому опалювальному сезоні буде забезпечено підтримкою на придбання вугілля чи паливної деревини для обігріву житла в опалювальний період близько 500 тис. домогосподарств, з них: 375,8 тис. домогосподарств — коштом державного бюджету (на рівні опалювального сезону 2023−2024 років), 92 тис. домогосподарств — за кошт УВКБ ООН.
  • Загальна сума підтримки від Управління Верховного комісара ООН становитиме 30 мільйонів доларів, що дозволить покращити умови життя багатьох українських родин у цей складний час. Ця ініціатива є важливим кроком у напрямку забезпечення енергетичної безпеки та соціального захисту для всіх громадян України.
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За матеріалами:
Finance.ua
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