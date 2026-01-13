День фінансів: закон про житлову політику, нові орієнтири курсу гривні, мита для країн, які торгують з Іраном Сьогодні 17:35

Вівторок, 13 січня. В Україні втратять чинність Житловий кодекс України і Закон «Про приватизацію державного житлового фонду», а також з’являться нові формати роботи. Розповідаємо про новації для українців у цьому році.

Результати обстрілів

Кабінет Міністрів вживає заходів для відновлення повноцінного енергозабезпечення після нових ворожих обстрілів енергетичної інфраструктури. Так, уряд координує дії з торговельними мережами. Ситуація із забезпеченням населення продуктами харчування перебуває під контролем. З урахуванням ситуації на місцях розгортають додаткові пункти незламності по всій державі.

Закон про житлову політику

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому проєкт закону «Про основні засади житлової політики». Документ закладає нову системну модель формування та реалізації державної житлової політики і замінює застарілу нормативну базу.

У зв’язку з ухваленням нового закону визнано такими, що втратили чинність Житловий кодекс України і Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду». Це означає фактичний перехід до нової, сучасної моделі регулювання житлових відносин в Україні.

25 територіальних громад з різних регіонів України подали заявки на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального (соціального) орендного житла. Експериментальний проєкт передбачає будівництво муніципального орендного житла, яке перебуватиме у власності громад і надаватиметься за орендними ставками, нижчими за ринкові.

Ще зовсім донедавна і первинний, і вторинний ринки житла перебували у стані стагнації. Однак упродовж останніх пів року, а особливо в останні місяці, ситуація почала поступово змінюватися.

Нові орієнтири курсу гривні

Як розповіли аналітики ICU, Національний банк розпочав 2026 рік із послаблення офіційного курсу гривні без суттєвого збільшення валютних інтервенцій. Таким чином регулятор формує орієнтири можливого нового коридору коливань курсу гривні. За підсумками 2026 року в ICU прогнозують поступове кероване послаблення курсу гривні до рівня близько 44,3 грн за долар США.

Додамо, що за даними НБУ, у грудні базова інфляція була нижчою, ніж очікувалося, за рахунок стрімкішого сповільнення подорожчання непродовольчих товарів і послуг на тлі послаблення тиску з боку ринку праці та стійкої ситуації на валютному ринку.

Новий Трудовий кодекс

Як розповіла заступниця міністра економіки Дарія Марчак, у проєкті нового Трудового кодексу закріплюються сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом тощо. Крім того, документ пропонує збільшити тривалість щорічної оплачуваної відпустки до 28 календарних днів.

Як свідчать результати опитування robota.ua, понад 70% компаній регулярно аналізують ситуацію на ринку праці, щоб коригувати вимоги до кандидатів і умови найму. Семеро з десяти роботодавців під час визначення зарплат орієнтуються одразу на два показники: середній рівень оплати на ринку та пропозиції конкурентів.

Аналітика Djinni показує , що фахівці з аналізу даних наразі отримують найвищі зарплатні пропозиції серед усіх ІТ-спеціальностей.

Штрафи для ФОПів

У 2026 році за недотримання правил фіскалізації розрахункових операцій застосовуються фінансові санкції у повному обсязі. Адже для ФОПів етап адаптації до використання касових апаратів офіційно завершився. Якщо раніше законодавство дозволяло підприємцям сплачувати лише частину від суми штрафу за відсутність РРО чи ПРРО, то з 2026 року штрафи зросли

Підтримка ЗСУ

Упродовж 2025 року на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком для підтримки Сил оборони, надходили мільярди гривень, зокрема від донаторів із Франції, Данії та Литви. Загалом за підсумками 2025 року обсяг надходжень становив майже 97 млрд грн в еквіваленті. Для порівняння, у 2024 році на цей рахунок надійшло близько 16 млрд грн в еквіваленті.

Реєстрації авто

Попит на транспортні засоби в Україні залишається стабільно високим. Упродовж 2025 року сервісні центри МВС здійснили 2 195 320 реєстраційних дій з транспортними засобами. Через «Дію» було перереєстровано 217 902 транспортні засоби.

Мита для країн, які торгують з Іраном

Президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита для країн, які подовжують вести торгівлю з Іраном. Президент США таким чином має намір вплинути на уряд Ірану, який зараз жорстоко придушує протести в країні.

Економічна ситуація в Ірані різко загострилася наприкінці грудня після обвалу національної валюти до рекордно низького рівня. Падіння ріала призвело до стрімкого зростання цін, через що навіть товари першої необхідності стали недоступними для значної частини населення.

