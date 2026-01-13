0 800 307 555
Європейські країни у 2025 році перерахували мільярди гривень на підтримку ЗСУ

Казна та Політика
12
Упродовж 2025 року на спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для підтримки Сил оборони, надходили мільярди гривень, зокрема від донаторів із Франції, Данії та Литви.
Про це Національний банк повідомив у відповідь на запит Укрінформу.

Обсяги надходжень у 2025 році

У Національному банку підтвердили, що у грудні 2025 року на спецрахунок, відкритий 24 лютого 2022 року для підтримки сил оборони, надійшло майже 20 млрд грн.
Загалом за підсумками 2025 року обсяг надходжень становив майже 97 млрд грн в еквіваленті. Для порівняння, у 2024 році на цей рахунок надійшло близько 16 млрд грн в еквіваленті.
У відповіді Національного банку зазначається, що збільшення обсягів надходжень пов’язане зі значними перерахуваннями від донаторів з європейських країн. Найбільша частка коштів надійшла з Франції, Данії та Литви.
За окремі періоди обсяги таких надходжень сягали мільярдів гривень в еквіваленті.
Кошти на спецрахунок надходили як від громадян і підприємств України, так і від міжнародної спільноти.
У НБУ не уточнили, чи обліковуються на рахунку кошти, отримані внаслідок конфіскації підсанкційних активів. У відповіді зазначено, що відповідно до постанови Кабінету міністрів Національний банк лише акумулює добровільні внески та благодійні пожертви і не веде окрему статистику за типами донаторів — фізичними чи юридичними особами.
Водночас у Національному банку підтвердили, що на спецрахунку також обліковуються кошти офіційної міжнародної допомоги від урядів країн-партнерів.
Нагадаємо, за результатами соціологічного дослідження «Проблеми соціальної згуртованості в Україні», у 2025 році 83% українців надавали фінансову допомогу Збройним силам України. Зокрема, 31% опитаних заявили, що донатять постійно, 39% - час від часу та 13% - рідко. Лише 16% жодного разу не переказували коштів.
За даними дослідження DOU, за рік середній розмір щомісячних донатів айтівців зменшився з $188 до $155. Знизилися й відносні показники: тепер в середньому вони витрачають на донати 5% доходу (торік було 7%).
За матеріалами:
Укрінформ
НБУ
